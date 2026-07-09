Angola: Ouverture du Forum international des femmes pour la paix et la démocratie

Luanda — Le 2e Forum international des femmes pour la paix et la démocratie s'est ouvert ce jeudi à Luanda, avec un programme axé sur le renforcement du leadership féminin dans la promotion de la paix, de la démocratie et du développement durable en Afrique.

L'événement, présidé par la ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, réunit environ 350 participants, parmi lesquels des représentants gouvernementaux, des experts, des universitaires, des membres de la société civile, des responsables communautaires et des délégués de l'Union africaine, des Nations Unies et d'autres organisations internationales.

Organisé par le gouvernement angolais, en partenariat avec le Bureau de l'Envoyé spécial de la Présidente de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, ce forum s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 4e Biennale de Luanda.

Sous le thème « Transformer l'Afrique : Autonomiser les femmes et les responsabiliser pour la paix et la croissance inclusive sur le continent », cette initiative vise à renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la gouvernance démocratique, l'inclusion sociale et la promotion d'une croissance économique durable.

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Pendant deux jours, les participants analyseront les défis et les opportunités liés à une plus grande participation des femmes aux processus décisionnels et partageront leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de leadership, de médiation et de consolidation de la paix.

Le programme comprend sept panels thématiques, mettant en lumière le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le leadership des femmes dans les mécanismes de paix et de sécurité, l'autonomisation économique des femmes, leur inclusion financière et technologique, le rôle de la culture et de la religion dans la promotion de la paix et le renforcement de la résilience communautaire face aux changements climatiques.

Selon les organisateurs, cette rencontre constitue une plateforme de dialogue politique et de coopération entre les gouvernements, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile, visant à promouvoir l'égalité des sexes et la participation des femmes aux processus de paix et de développement sur le continent.

Cette initiative réaffirme également l'engagement de l'Angola à promouvoir la paix et la réconciliation en Afrique, conformément à la mission du Président de la République, João Lourenço, en tant que Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Le forum devrait aboutir à des recommandations visant à renforcer les politiques promouvant l'égalité des sexes, l'inclusion et la participation des femmes aux processus de prévention et de résolution des conflits, ainsi qu'à la construction de la paix et du développement durable sur le continent.