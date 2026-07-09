Congo-Kinshasa: Ituri - L'UNICEF appelle à préserver les services de santé de base malgré l'épidémie d'Ebola

La lutte contre l'épidémie d'Ebola ne doit pas se faire au détriment des autres services essentiels de santé, notamment ceux destinés aux enfants et aux femmes enceintes. C'est l'un des principaux messages au centre de la rencontre entre le gouverneur militaire de la province et le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en mission à Bunia depuis mardi.

Les échanges ont également porté sur la préparation de la prochaine rentrée scolaire dans une province où des milliers d'enfants restent privés d'éducation en raison des conflits armés.

Maintenir les services de santé de base

Alors que les efforts se poursuivent pour contenir l'épidémie d'Ebola en Ituri, les autorités provinciales et leurs partenaires soulignent l'importance de ne pas négliger les autres services de santé. Pour le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il est essentiel de maintenir les services de santé primaire, notamment la vaccination des enfants, le suivi des femmes enceintes et les soins de routine, malgré l'urgence sanitaire.

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« Aujourd'hui, on a l'impression que nous nous concentrons beaucoup sur Ebola et que nous oublions un tout petit peu les autres domaines dans lesquels des progrès avaient été enregistrés. Si on continue comme ça, nous risquons de reculer sur d'autres fronts », a déclaré Gilles Fagninou.

L'éducation des enfants au coeur des préoccupations

Au cours de cette rencontre, la question de l'éducation a également occupé une place importante. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration afin de favoriser la scolarisation des enfants en Ituri, où de nombreux élèves restent privés d'école à cause de l'insécurité et des déplacements de populations.

Selon Gilles Fagninou, les échanges ont mis en évidence l'importance accordée à la situation des enfants dans la province :

« On a vu un très grand intérêt pour tout ce qui concerne les enfants. Le rendez-vous a même été pris en août, où nous allons revenir pour échanger en détail sur la manière dont nous priorisons les enfants, le travail des enfants, la protection des enfants et la participation des enfants ».

Renforcer la coordination des interventions

En marge de sa mission à Bunia, le directeur régional de l'UNICEF a également rencontré plusieurs partenaires engagés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance et de la réponse humanitaire.

Ces rencontres visent à évaluer les besoins sur le terrain et à renforcer la coordination des interventions en faveur des populations affectées par l'insécurité et les crises sanitaires dans la province de l'Ituri.