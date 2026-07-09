Sénégal: La pièce de théâtre 'Dof ! Perdre l'esprit', de Mamadou Sellou Diallo, sélectionnée pour le Festival d'Avignon

Dakar — L'écrivain et dramaturge sénégalais Mamadou Sellou Diallo figure parmi les six auteurs d'Afrique et d'Haïti sélectionnés pour la 14e édition du cycle de lectures "Ça va, ça va le monde !", un évènement prévu en marge du Festival d'Avignon (France), lequel aura lieu du mardi 14 au dimanche 19 juillet, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Cette rencontre organisée par RFI met chaque année en lumière de nouvelles écritures de la scène théâtrale contemporaine francophone, selon le texte.

Elle est consacrée, cette année, aux théâtres d'Afrique et d'Haïti, notamment aux oeuvres évoquant les séquelles des conflits, l'héritage colonial, les rapports de pouvoir, la corruption et les traditions patriarcales.

La pièce de théâtre "Dof ! Perdre l'esprit", de l'enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Mamadou Sellou Diallo, sélectionnée par les organisateurs de ce festival, sera présentée à la 14e édition du cycle de lectures "Ça va, ça va le monde !", vendredi 17 juillet.

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Elle met en scène deux jeunes internés dans un centre de repos, où leur conception de la folie vient bousculer les certitudes du public et interroger les frontières entre normalité, aliénation et représentation théâtrale.

Le texte bénéficie du soutien de l'Institut français du Sénégal et de la Villa Saint-Louis Ndar (Sénégal), un lieu de résidence artistique.

Les pièces de théâtre "Clipping", du Congolais Israël Nzila, lauréat du prix RFI Théâtre 2025, "La décennie noire", du Franco-Algérien Yacine Benyacoub, "Les dieux tambourinent", de la Togolaise Jeannine Dissirama Bessoga, "Reste", de la Burundaise Claudia Muyengabe, et "Quel dernier grand conflit pour assouvir la haine entre les humains", de l'auteur haïtien Guy Régis Junior, ont également été sélectionnées pour le programme du cycle de lectures "Ça va, ça va le monde !", selon le communiqué.

Les lectures se dérouleront chaque matin dans la cour du musée Calvet d'Avignon, avant d'être diffusées en direct par les plateformes digitales et les antennes de RFI, du samedi 25 juillet au samedi 29 août.