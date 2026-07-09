Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement envers les initiatives d'éducation environnementale

Menongue — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a réaffirmé mardi à Menongue l'engagement de l'Exécutif à renforcer l'éducation environnementale, la gestion durable des déchets solides et la préservation de la biodiversité.

S'adressant à la presse à l'issue de sa visite de travail dans la province de Cubango, elle a déclaré que cet engagement visait à bâtir des villes plus propres, plus saines et écologiquement durables, dans le but d'assurer de meilleures conditions de vie à la population et de prévenir les impacts négatifs sur les écosystèmes.

Dans cette optique, la ministre a remis du matériel de collecte et de transport des déchets solides et a animé un atelier portant sur l'éducation environnementale, l'assainissement local piloté par la communauté, la prévention liée au changement climatique et les licences environnementales.

Ana Paula de Carvalho a également visité l'école environnementale « 31 de Janeiro » et le centre agroécologique de Bimbi (Cubango) , des installations financées par le ministère de l'Environnement il y a plus de dix ans. La ministre a reconnu que ces deux sites nécessitent des travaux de réhabilitation pour améliorer leurs conditions de fonctionnement.

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Malgré les besoins en infrastructures identifiés, la ministre a souligné que les programmes scolaires de l'école nationale environnementale « 31 de Janeiro » sont régulièrement actualisés et que l'établissement forme chaque année plus de 300 élèves dans des domaines liés à l'environnement et à la conservation des ressources naturelles.

À cet égard, elle a annoncé que le ministère examinerait un mémorandum préparé par la direction de l'école « 31 de Janeiro » afin d'identifier les priorités d'investissement, notamment la création et l'équipement de laboratoires axés sur des domaines tels que la biodiversité, la médecine vétérinaire, la gestion des déchets, les produits chimiques et la réfrigération.

Concernant le centre agroécologique de Bimbi, dans le Cubango, la responsable a indiqué que l'exécutif collabore avec la banque de financement pour obtenir une prolongation du financement, afin d'achever la construction et de rendre pleinement opérationnelle cette installation, conçue pour former les agriculteurs aux techniques d'agriculture durable et aux méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Selon la ministre, les centres agroécologiques existants dans le pays jouent un rôle essentiel dans l'autonomisation des communautés rurales en promouvant les bonnes pratiques agricoles, l'utilisation d'engrais organiques, une gestion adéquate des sols et l'accroissement de la productivité agricole, autant d'éléments qui contribuent à renforcer la sécurité alimentaire.

Évoquant la situation environnementale du pays, Ana Paula de Carvalho a déclaré que l'Angola a accompli des progrès significatifs dans le respect de ses engagements internationaux, soulignant la création, cette année, de deux nouvelles zones de conservation , à savoir Serra do Pingano (Uíge) et Serra do Moco (Huambo), ce qui porte à 16 le nombre total d'aires protégées dans le pays.

La responsable a également révélé que le pays continue de renforcer ses partenariats internationaux pour la gestion des zones de conservation avec des organisations spécialisées dans la protection de la biodiversité, tout en développant simultanément des mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, grâce à la mise en oeuvre de sa contribution déterminée au niveau national (CDN) et de son plan national d'adaptation.