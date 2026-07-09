Afrique: Le Forum international des femmes renforce la promotion de la paix et le leadership féminin sur le continent

Luanda — Le 2e Forum international des femmes pour la paix et la démocratie renforcera les efforts visant à promouvoir la paix, le leadership féminin et l'égalité des sexes en Afrique, a déclaré mercredi à Luanda la ministre d'État chargée du secteur social, Maria do Rosário Bragança.

La responsable s'est exprimée devant la presse à l'issue d'une visite sur le site de l'événement, prévue les 9 et 10 juillet, afin d'évaluer l'état des préparatifs. Maria do Rosário Bragança a confirmé que les préparatifs du forum sont achevés.

Le Forum international des femmes pour la paix et la démocratie s'inscrit dans l'agenda du Président de la République, João Lourenço, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Selon Maria do Rosário Bragança, cette initiative s'appuie sur le forum organisé en 2023 ainsi que sur les actions menées dans le cadre de la Biennale de Luanda, servant de plateforme d'échange d'expériences entre les pays africains et les organisations de femmes leaders.

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La ministre d'État a précisé que la rencontre comprendrait sept panels consacrés au rôle des femmes dans la médiation et la prévention des conflits, la gouvernance, le leadership, l'autonomisation économique, la technologie, le changement climatique et la lutte contre les violences fondées sur le genre.

Elle a souligné qu'au cours des dernières décennies, les femmes ont gagné en visibilité et en reconnaissance dans divers secteurs de la vie publique et professionnelle, après une longue période de marginalisation.

La responsable a ajouté que la présence croissante des femmes démontre qu'il n'existe aucune différence de capacités entre les femmes et les hommes, bien que la pleine égalité des droits et des chances ne soit pas encore atteinte.

Elle a souligné que ce processus s'inscrit dans le cadre de l'Objectif de développement durable n° 5 de l'Agenda 2030 des Nations Unies et a noté que l'Angola a mis en place des politiques publiques visant à promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes, notamment un plan d'action pour la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

En marge de cette visite, Maria do Rosário Bragança s'est entretenue avec l'Envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Liberata Mulamula, qui participera au forum.