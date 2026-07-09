Burkina Faso: Mois artistique et culturel 2026 - Le ministre Dingara satisfait du savoir-faire des apprenants

Le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a effectué une visite de suivi des activités du mois artistique et culturel 2026 dans des écoles pilotes de Ouagadougou, mercredi 8 juillet 2026.

Accompagné de ses proches collabora-teurs, le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a effectué une visite d'écoles pilotes, notamment les écoles Nelson Mandela A, B et C, les écoles Wend-Panga et Bendogo, mercredi 9 juillet 2026. Il s'est agi pour lui, d'une part, d'apprécier le déroulement des activités artistiques et culturelles, d'encourager les élèves et les encadreurs et d'autre part, d'échanger avec les différents acteurs mobilisés pour la promotion de la culture en milieu scolaire.

Il est 9 h, lorsque la délégation a franchi les portes de l'école Nelson Mandela. Après l'accueil d'usage, c'est dans une bonne ambiance que les visiteurs du jours ont découvert le savoir-faire et les chefs-d'oeuvre réalisés dans le cadre du Mois artistique et culturel, session 2026. Les élèves ont présenté des récitations, des chants et des contes. La délégation a été émerveillée également par le savoir faire manuel et l'ingéniosité des stagiaires dans la teinture des pagnes « koko dunda ». Jacques Sosthène Dingara a manifesté sa satisfaction tant à l'endroit des apprenants que des encadreurs. « En trois semaines la démonstration que nous venons de voir va au-delà de nos espérances. Les enfants se sont dotés de compé-tences réelles, ils ont libéré leur génie créateur, à travers des oeuvres d'art », s'est-t-il réjoui.

La culture du savoir-faire endogène

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A Pissy, l'école WendPanga a accueilli la délégation de leur département de tutelle par un scénario identique. Toutefois les outils de protection sécuritaire tradi-tionnelle masculine et les ustensiles de cuisine jadis utilisés ont retenu l'attention de la délégation. Comme pour marquer dans la pierre cet évènement, les apprenants et le ministre chargé de l'Enseignement de base ont planté un arbre (baobab) dans l'enceinte de l'école. La dernière étape a été celle des écoles Bénogo A et B.

En sus de la poterie, la teinture, peinture et l'art culinaire, les écoliers de ces établissements se sont essayés à la médecine traditionnelle, en proposant des échantillons de racines, feuilles et plantes, pour les soins de certaines maladies. « Nous pensons que le MAC, si certains doutaient, est une activité pertinente et importante. Elle permet, au-delà de l'aspect théorique, de clôturer l'année avec l'initiation des enfants à des connaissances pratiques », a confié Jacques Sosthène Dingara. Le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a annoncé que le département va tirer les leçons possibles de cette phase pilote en vue de préparer la généralisation du mois artistique et culturel dans toutes écoles.