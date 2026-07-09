Burkina Faso: Port de casque et de ceinture de sécurité - L'ONASER sensibilise à Bobo-Dioulasso

L'Office national de sécurité routière (ONASER), en collaboration avec la Police municipale de Bobo-Dioulasso, a organisé, le samedi 4 juillet 2026, à Bobo-Dioulasso, une campagne de sensibilisation au port de casque et de la ceinture de sécurité. Cette campagne vise à amener les usagers à adopter des comportements responsables en matière de circulation.

Les agents de l'Office national de sécurité routière (ONASER) et de la Police municipale de Bobo-Dioulasso étaient dans la soirée, du samedi 4 juillet 2026, sur les grands axes routiers de la ville de Bobo-Dioulasso. Ces policiers y étaient pour sensibiliser les usagers au port des casques pour les engins à deux roues et à la ceinture de sécurité pour les véhicules, les poids lourds et les transports en commun. Ils ont également vérifié la présence des extincteurs, des triangles au sol et des boites a pharmacie dans les véhicules. Sur le terrain, les motocyclistes sans casques étaient systématiquement soumis a des leçons sur l'importance du port des casques.

Des automobilistes sans ceinture de sécurité ou en excès de vitesse étaient verbalisés et invités à passer à la caisse pour payer des contraventions. Elles s'élèvent à 6000 F CFA pour défaut de ceinture de sécurité et à 12 000 F CFA et 25 000 F CFA pour excès de vitesse respectivement pour les petits camions et pour les poids lourds et les transports en commun. Dans les différents points de contrôle, ils étaient nombreux les contrevenants à s'aligner pour payer leur contravention pour pouvoir continuer leur trajet.

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Malgré cette saignée financière imprévue, certains usagers apprécient néanmoins cette opération de contrôle comme Soumailla Soma, interpellé pour n'avoir pas mis sa ceinture de sécurité. « J'ai été arrêté par manque de ceinture de sécurité. Je ne suis pas habitué au port de ceinture de sécurité. J'apprécie néanmoins cette opération car, il y va de notre sécurité », a signifié M. Soma. Un autre usager, Moussa Ouilly, sur sa moto et sans casque a abondé dans le même sens. Il a loué cette sortie de l'ONASER qui vise à protéger les usagers eux-mêmes.

Toujours sensibiliser

Pour le chef de service régional de la circulation et de la surveillance routière, le capitaine de police Soungalo Millogo, l'opération de contrôle entre dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le port de casque pour les engins à deux roues, sur la ceinture de sécurité pour les véhicules, les poids lourds et les transports en commun. Elle porte également sur le contrôle de l'éclairage et de certains dispositifs essentiels pour la conduite comme les extincteurs et les triangles au sol.

Le capitaine Soungalo Millogo fait un bilan mitigé quant au respect du port des casques et de la ceinture de sécurité. « Nous constatons qu'en ce qui concerne les engins à deux roues il y a encore du travail à faire. Mais la sensibilisation se poursuit et on espère que d'ici la fin, les usagers prendront conscience sur le bienfait du port du casque. Pour les voitures particulières il faut noter qu'il y a une petite satisfaction au niveau de l'utilisation des ceintures de sécurité », a précisé M. Millogo.

Il a alors invité les usagers de la route à avoir le casque puisque c'est un comportement qui peut éviter les accidents de la circulation. Il a également appelé les conducteurs des véhicules poids lourd et les transports en commun à porter leurs ceintures et avoir avec eux les dispositifs comme les extincteurs, les triangles au sol ou les boites à pharmacie. Ces instruments, a-t-il laissé entendre, sont essentiels pour la conduite et peuvent contribuer à faire face à certaines situations en attendant que les services techniques qualifiés puissent intervenir en cas de sinistre.