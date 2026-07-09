Togo: Label qualité

Le riz de Kovié, produit dans la préfecture de Zio et principal bassin rizicole du Togo, devient le premier riz local à décrocher le label Indication géographique protégée (IGP).

Cette reconnaissance consacre la qualité du produit, son ancrage territorial et le savoir-faire des producteurs. Elle doit surtout l'aider à mieux se vendre, au Togo puis à l'international.

Le ministère du Commerce prévoit une campagne de promotion dans les supermarchés et points de vente, pour donner au riz de Kovié une identité propre et gagner en visibilité.

L'objectif est de transformer ce label en réel débouché économique.