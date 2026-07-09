Gabon: Remise officielle des résultats provisoires du Recensement général de la population et du logement

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience Madame Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, venue lui remettre officiellement les résultats provisoires du Recensement général de la population et du logement (RGPL).

Réalisé dans des conditions jugées satisfaisantes, avec un taux de couverture national de 97 %, ce recensement constitue une avancée majeure dans la production de données statistiques fiables, indispensables à une planification efficace des politiques publiques.

La ministre a salué l'implication personnelle du Chef de l'État tout au long de l'opération, notamment par la mobilisation des ressources nécessaires à son bon déroulement, ainsi que la coordination assurée avec les gouverneurs de province, les autorités administratives et l'ensemble des acteurs mobilisés sur le terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette édition du recensement se distingue par le recours aux nouvelles technologies, notamment la géolocalisation des agents recenseurs et la collecte numérique des données, garantissant une meilleure couverture du territoire, une transparence accrue des opérations et un traitement plus rapide des informations. Ces innovations ont permis de disposer, quelques semaines seulement après la fin de la phase de terrain, d'une base de données consolidée et de grande qualité.

La réussite de cette opération a également bénéficié de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et la Banque mondiale, ainsi que du soutien des différentes représentations diplomatiques présentes au Gabon.

Conformément aux dispositions en vigueur, les résultats provisoires ont été transmis par le Chef de l'État au Vice-président du Gouvernement afin qu'ils soient soumis à la Cour Constitutionnelle, seule habilitée à les valider et à les proclamer officiellement.

Les premières tendances issues de ce recensement confirment plusieurs réalités démographiques majeures. Le Gabon demeure un pays attractif, accueillant une importante population étrangère. Elles révèlent également une forte concentration de la population dans la province de l'Estuaire, qui regroupe près de 60 % des habitants, suivie des provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime.

Au-delà de leur portée statistique, ces résultats constituent un outil stratégique pour orienter les politiques publiques, améliorer la répartition des investissements, renforcer la planification territoriale et adapter les services publics aux besoins réels des populations.

À l'issue de cette audience, le Président de la République a instruit le Gouvernement d'engager sans délai les préparatifs du recensement des Gabonais économiquement et socialement vulnérables. Cette nouvelle opération, qui sera conduite en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, la CNAMGS et sous la coordination du Vice-président du Gouvernement, vise à identifier avec précision les ménages les plus fragiles afin de mieux cibler les mécanismes de protection sociale et de garantir que les politiques publiques bénéficient prioritairement aux populations les plus vulnérables.

Par cette initiative, le Chef de l'État réaffirme sa volonté de fonder l'action publique sur des données fiables et de placer l'amélioration durable des conditions de vie des Gabonais au coeur de son action gouvernementale.