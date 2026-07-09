Cote d'Ivoire: Propreté urbaine - Ecoti SA « muscle » sa flotte avant la Semaine nationale de la propreté

9 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Les rues d'Abidjan s'apprêtent à voir défiler de nouveaux soldats de la salubrité. À quelques semaines de la Semaine nationale de la propreté (Snp), prévue au début du mois d'août, la société Ecologique tuniso-ivoirienne (Ecoti SA) passe à la vitesse supérieure en renforçant son dispositif de collecte et de transport des déchets ménagers.

Chargée d'assurer le service de propreté, de collecte et de transport des déchets solides ménagers et assimilés ainsi que le nettoiement des voies dans les communes d'Abobo, d'Anyama, de Bingerville, de Cocody et du Plateau, l'entreprise a procédé, le mercredi 8 juillet 2026, à Abidjan, à la mobilisation d'un deuxième lot d'engins et de matériel de salubrité.

Ce nouveau renfort est composé de cinq camions-bennes de 12 m³, d'un tasseur de 18 m³ ainsi que d'une chargeuse destinée à optimiser les opérations de ramassage et de transfert des déchets.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du service de collecte et de transport des déchets ménagers dans les différentes communes couvertes par Ecoti SA. Elle vise notamment à accroître la capacité d'intervention des équipes sur le terrain, à réduire les délais d'enlèvement des ordures et à offrir un cadre de vie plus sain aux populations.

L'opération de renforcement se poursuivra dans les prochaines semaines avec l'introduction de nouveaux engins et l'installation de 810 nouveaux bacs à ordures, dont le déploiement devrait être achevé à l'issue de la Semaine nationale de la propreté prévue début août.

À terme, ces investissements devraient permettre d'accroître la fréquence des collectes, de réduire les délais d'enlèvement des déchets et d'accompagner efficacement la dynamique nationale en faveur d'un cadre de vie plus propre et plus sain pour les populations.

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