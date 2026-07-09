Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) a donné, le mercredi 1er juillet 2026, à Montréal, le coup d'envoi de la première étape du Roadshow Diaspora Canada, une initiative destinée à renforcer les liens économiques entre la Côte d'Ivoire et sa diaspora.

Conduite par la directrice générale du Cepici, Solange Amichia, la délégation ivoirienne a réuni, autour de ses partenaires institutionnels et privés, une forte représentation de la diaspora ivoirienne et africaine installée au Canada.

Cette rencontre a permis de mettre en lumière les avancées du climat des affaires en Côte d'Ivoire, ainsi que les dispositifs d'accompagnement conçus pour faciliter les projets d'investissement portés par les membres de la diaspora. Les partenaires et les sponsors du Cepici ont également présenté leurs offres afin de favoriser la concrétisation des initiatives entrepreneuriales.

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Le programme a alterné une keynote institutionnelle, des présentations sur les opportunités d'investissement, des témoignages d'entrepreneurs issus de la diaspora ainsi que des rencontres B2B entre investisseurs, institutions et porteurs de projets. Autant d'échanges qui traduisent la volonté du Cepici de créer un cadre de dialogue direct avec les compétences ivoiriennes établies à l'étranger et de les encourager à participer davantage au développement économique national.

Après cette première escale à Montréal, le Roadshow Diaspora Canada a poursuivi sa tournée le 4 juillet 2026, à Toronto, principal pôle économique et financier du Canada, où le Cepici a fait la promotion des opportunités d'investissement auprès d'une diaspora africaine reconnue pour son dynamisme entrepreneurial.