Congo-Kinshasa: Poursuite des affrontements à Fizi entre FARDC et rebelles Twirwaneho

Plusieurs habitants ayant fui leurs domiciles dans différentes entités autour de Minembwe, dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu), peinent à regagner leurs maisons. C'est la conséquence d'une situation sécuritaire et humanitaire toujours tendue ce mercredi 8juillet, marquée par la poursuite des combats entre les FARDC et les rebelles Twirwaneho, appuyés par les forces de défense du Rwanda, selon des sources officielles.

« Les avions de chasse de l'armée de l'air du Rwanda ont une fois de plus bombardé les agglomérations de Rugezi, Mulima, Point Zéro, Kazaroho, Bilalo Mbili et Mikenge, causant d'énormes dégâts matériels et humains, ce mercredi 8 juillet 2026 », a rapporté l'administrateur du territoire de Fizi, Samy Badibanga.

Les déplacés, qui commençaient à rentrer chez eux, ont été contraints de rebrousser chemin, « de peur d'être la cible des drones de l'armée de l'air du Rwanda », selon la même source. L'autorité territoriale indique que plusieurs blessés civils ont été enregistrés à la suite de ces bombardements.

Samy Badibanga a par ailleurs appelé ses administrés à la vigilance et à la solidarité avec toutes ces populations qui traversent les moments les plus difficiles, alors que la RDC est agressée par le Rwanda.

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Ces bombardements attribués aux Twirwaneho et à leurs alliés surviennent quelques jours seulement après un autre signalé à Mulima le week-end dernier. Selon la nouvelle dynamique de la société civile, antenne de Fizi, environ 16 civils ont été tués et 12 autres blessés. Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants.