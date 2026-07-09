Congo-Kinshasa: L'AFC/M23 impose de nouvelles règles de gestion scolaire au sud de Lubero

9 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La rébellion de l'AFC/M23 poursuit la mise en place de ses structures dans les zones qu'elle contrôle au Nord-Kivu. Selon des responsables d'établissements scolaires, le mouvement rebelle veut désormais encadrer la gestion administrative et financière des écoles situées dans la zone sous son contrôle dans le Sud du territoire de Lubero. Cette annonce suscite des inquiétudes dans ce secteur.

Réunis lundi 6 juillet dans la commune rurale de Kirumba, dans le territoire de Lubero, des chefs d'établissements scolaires affirment avoir reçu de nouvelles instructions de l'AFC/M23 pour la prochaine année scolaire. Selon des sources locales, les bulletins des écoles situées dans les zones sous contrôle de l'AFC/M23 devraient désormais être imprimés à Goma, siège de la rébellion. Les frais scolaires seraient également centralisés par son administration.

Les responsables d'écoles indiquent qu'une nouvelle clé de répartition des recettes scolaires leur a été présentée :

70 % pour la prime des enseignants 20 % pour les gestionnaires des écoles

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8 % pour le fonctionnement

2 % pour l'AFC/M23.

Sous couvert d'anonymat, des chefs d'établissements expriment leurs inquiétudes face à une possible hausse des charges pour les parents et à une fragmentation du système éducatif national. Ils s'interrogent également sur l'avenir de la gratuité de l'enseignement primaire public décrétée par le Gouvernement congolais.

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