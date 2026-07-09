Afrique: Handball - Début du 42e Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe à Kinshasa

Kinshasa, la capitale congolaise, vibre au rythme du handball africain du 9 au 14 juillet 2026 à l'occasion de la 42e édition du Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe (CAHB). Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo accueille cette prestigieuse compétition continentale qui réunit plusieurs des meilleures équipes féminines et masculines d'Afrique.

Organisé au Gymnase jumelé du Stade des Martyrs, le tournoi met aux prises des clubs venus de la RDC, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de l'Angola et du Maroc, répartis en deux groupes, dans une compétition qui s'annonce particulièrement disputée. Les clubs congolais seront notamment très attendus par leur public, avec le TP Mazembe chez les dames ainsi que l'AS Police, la JSK et Scorpion chez les messieurs.

La compétition débute ce 9 juillet avec trois matchs au programme avant la cérémonie officielle prévue à 17h00.

Le coup d'envoi a été donné à 11h00 avec l'affiche féminine opposant TP Mazembe au FAP du Cameroun. À 13h00, l'AS Police affrontera Étoile du Congo dans le groupe A masculin. La troisième rencontre de la journée mettra aux prises HBC Kali et Héritage à partir de 15h00.

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Après la cérémonie d'ouverture, la journée s'achèvera par le duel masculin entre la JSK et le FAP à 18h00.

Composition des groupes

Messieurs

Groupe A

Montada (Maroc)

Étoile du Congo (Congo)

AS Police (RDC)

Groupe B

JSK (RDC)

FAP (Cameroun)

Scorpion (RDC)

2. Dames

Groupe A

AS Otoho (Congo)

FAP (Cameroun)

TP Mazembe (RDC)

Groupe B

Petro Atlético (Angola)

Héritage (RDC)

HBC Kali (Congo)

Le 10 juillet, TP Mazembe poursuivra son parcours face à l'AS Otoho, tandis que l'AS Police sera opposée aux Marocains de Montada. Dans le groupe B féminin, Petro Atlético, l'un des clubs phares du handball africain, fera son entrée en lice contre HBC Kali.

Le 11 juillet, les derniers matchs de groupe permettront de déterminer les équipes qualifiées pour le dernier carré. Les affiches entre FAP et AS Otoho, Héritage et Petro Atlético, Étoile du Congo et Montada, ainsi que Scorpion et JSK, s'annoncent décisives pour la suite du tournoi.

Après une journée de repos programmée le 12 juillet, les quatre meilleures équipes de chaque catégorie se retrouveront le 13 juillet pour les demi-finales.

Le programme prévoit également un match de classement pour les 5e et 6e places chez les hommes, avant les demi-finales féminines et masculines.

Les finales prévues le 14 juillet

Le championnat se clôturera le 14 juillet avec les matchs de classement et les finales.

La finale féminine est programmée à 17h00, tandis que la finale masculine se disputera à 19h30, consacrant les nouveaux champions d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe.