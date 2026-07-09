Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 50 morts en trois mois dans des naufrages à répétition sur la rivière Ulindi à Shabunda

9 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'hécatombe se poursuit sur les voies navigables du territoire de Shabunda, s'inquiète la société civile du Sud-Kivu. Au moins 50 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues au cours des trois derniers mois sur la rivière Ulindi.

Selon les acteurs locaux de la société civile, cette série de drames est la conséquence directe du mauvais état des embarcations de fortune utilisées pour le transport des passagers entre les différents villages riverains.

Cette situation critique est confirmée par Chadrack Muganza, député provincial élu du territoire de Shabunda. Ce dernier cite le cas tragique le plus récent, survenu le 2 juillet, où au moins 23 personnes ont péri lors d'un naufrage sur la rivière Ulindi, un autre cours d'eau de la région, entraînant également la perte de marchandises et de produits miniers.

L'élu provincial déplore avec vigueur le fait que, malgré la multiplication de ces accidents mortels sur cet affluent du fleuve Congo, aucun contrôle rigoureux ni aucune enquête administrative n'ont été diligentés jusqu'à présent par les autorités compétentes.

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Chadrack Muganza dénonce l'anarchie qui règne dans le secteur :

« Après ce naufrage, on constate qu'il n'y a pas de manifeste et que l'embarquement n'est pas correctement coordonné. Face à cette réalité, je recommande l'ouverture d'une série d'enquêtes sur tous les naufrages déjà enregistrés dans le territoire de Shabunda. Je demande également l'identification de l'ensemble des beach et des embarcations opérant sur les principales rivières concernées, qu'il s'agisse de pirogues motorisées ou non motorisées ».

Un appel à l'interpellation des services officiels

Pour mettre fin à cette insécurité fluviale, le député provincial plaide pour la traçabilité des drames à travers l'établissement de statistiques détaillées des victimes pour les années 2025 et 2026. Il exige par ailleurs que des comptes soient demandés aux gestionnaires étatiques locaux :

« [Il faut] interpeller les chefs de ressort ainsi que les détenteurs, utilisateurs et opérateurs de ces embarcations non motorisées, afin de justifier les documents qui les ont autorisés à naviguer sur ces trois rivières ».

La rivière Ulindi est une voie de communication vitale mais dangereuse à l'est de la République démocratique du Congo. Elle prend sa source au Sud-Kivu, traverse les territoires de Mwenga et de Shabunda, avant de poursuivre sa course dans la province du Maniema (territoire de Pangi) où elle se jette finalement dans le fleuve Congo.

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