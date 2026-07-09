Congo-Kinshasa: Vaccination au pays - Le PEV salue des avancées encourageantes au premier semestre 2026

Le Programme élargi de vaccination (PEV) a dressé un bilan globalement positif de ses activités menées entre janvier et juin 2026 en République démocratique du Congo. Ce constat a été présenté par le directeur du PEV, le Dr Audrey Mulumba, à l'occasion de la revue à mi-parcours organisée du mercredi 8 au vendredi 10 juillet à Kinshasa.

Cette rencontre a permis aux responsables du programme et à leurs partenaires d'évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination ainsi que dans les efforts visant à atteindre les enfants n'ayant jamais reçu de vaccin, communément appelés « enfants zéro dose ».

Malgré des défis liés au financement de certaines activités, le PEV estime que les résultats enregistrés au cours des six premiers mois de l'année sont encourageants. Le Dr Audrey Mulumba a souligné que les indicateurs observés traduisent une dynamique positive, tout en rappelant qu'il s'agit d'une évaluation réalisée à mi-parcours.

« Pour l'instant, la tendance est bonne. J'ai répété plusieurs fois tendance parce que nous sommes en mi-parcours. Si on était à la fin de l'année, je n'allais pas parler de tendance », a expliqué le directeur du PEV.

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Selon lui, les efforts engagés par le gouvernement et ses partenaires permettent au pays de progresser vers une meilleure couverture vaccinale. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de maintenir cette dynamique afin de protéger davantage d'enfants contre les maladies évitables.

« Le vrai message, c'est de nous dire que nous sommes en train d'aller sur la bonne voie. Mais ensemble, faisons un effort pour que nos enfants soient protégés en les amenant vers les services de vaccination », a-t-il déclaré.

À cette occasion, le responsable du PEV a également lancé un appel aux parents pour qu'ils respectent le calendrier vaccinal de leurs enfants. Il a rappelé que la vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces pour réduire la mortalité infantile et préserver la santé des communautés.

« Nous tous, nous sommes parents. Faisons vacciner nos enfants. Faisons un effort pour respecter le calendrier vaccinal. Le vaccin, c'est pour sauver nos enfants. C'est pour donner la chance à nos enfants de rester en vie et d'avoir aussi notre âge », a-t-il insisté.

Le Dr Mulumba a également évoqué certaines contraintes rencontrées au cours du premier semestre, notamment les retards observés dans la mobilisation des fonds destinés à la mise en oeuvre des activités de vaccination. Il a rappelé que ces interventions bénéficient largement de l'appui de Gavi, l'Alliance du Vaccin, en collaboration avec le gouvernement congolais.

« Globalement, nous avons passé un semestre avec des défis liés aux fonds de mise en oeuvre. Une grande partie de ces financements provient de Gavi, avec l'accompagnement du gouvernement », a-t-il indiqué.

Au cours du premier semestre 2026, le PEV a poursuivi ses actions de vaccination de routine et de rattrapage à travers le pays, avec une attention particulière portée aux enfants qui n'avaient pas encore accès aux services de vaccination. Ces efforts visent à renforcer l'immunité des communautés et à accélérer l'élimination des maladies évitables par la vaccination en RDC.

À l'issue de cette revue à mi-parcours, les acteurs du secteur ont réaffirmé leur engagement à consolider les acquis obtenus et à intensifier les interventions durant le second semestre afin d'améliorer davantage la couverture vaccinale à travers le pays.