Sénégal: La BERD inaugure ses opérations au Sénégal avec un financement de 15 millions d'euros

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a officiellement lancé ses activités au Sénégal en signant, ce jeudi 9 juillet 2026 à Dakar, une convention de financement avec Ecobank Sénégal.

Conclu dans le cadre de son Programme d'aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme), cet accord prévoit une ligne de financement de 15 millions d'euros destinée à soutenir les opérations de commerce international des entreprises sénégalaises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

La cérémonie, organisée à l'occasion de l'inauguration du bureau de la BERD à Dakar, s'est déroulée en présence de la présidente de l'institution, Odile Renaud-Basso, du directeur général d' Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, ainsi que de responsables des deux institutions.

Une première opération à forte portée symbolique

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Cette signature marque une étape importante dans les relations entre la BERD et le Sénégal. En effet, devenu actionnaire et pays d'opérations de l'institution en 2025, le Sénégal accueille aujourd'hui le tout premier projet financé par la banque sur son territoire.

Concrètement, cette ligne de financement permettra à Ecobank Sénégal de renforcer ses activités de financement du commerce grâce à l'émission de garanties en faveur de ses entreprises clientes. Ce mécanisme vise à réduire les risques politiques et commerciaux liés aux transactions internationales, facilitant ainsi les opérations d'importation et d'exportation.

Par ailleurs, en intégrant le réseau de banques partenaires de la BERD, Ecobank Sénégal pourra étendre son accompagnement sur un plus grand nombre de marchés. Les entreprises locales bénéficieront ainsi de nouvelles opportunités pour développer leurs activités à l'international.

Un levier pour le développement des PME

Au-delà de l'appui financier, ce partenariat s'inscrit dans une ambition commune de renforcer les échanges commerciaux et de favoriser une meilleure intégration des entreprises sénégalaises dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

À cette occasion, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, a souligné que le commerce constitue un puissant moteur de croissance, d'investissement et de création d'emplois.

De son côté, le directeur général d' Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, a rappelé que les PME représentent près de 98 % du tissu économique sénégalais, tout en soulignant que l'accès au financement demeure l'un de leurs principaux défis. Ce nouveau dispositif devrait, selon lui, améliorer leurs conditions de financement et soutenir leur expansion sur les marchés extérieurs.

Un signal de confiance envers l'économie sénégalaise

Cette première opération traduit la volonté de la BERD d'accompagner le développement du secteur privé sénégalais dans un contexte économique mondial marqué par de fortes incertitudes. Elle témoigne également de la confiance de l'institution dans le potentiel de l'économie sénégalaise.

Créée en 1991, la BERD est une institution financière internationale qui accompagne les pays engagés en faveur de la démocratie pluraliste et de l'économie de marché. Son programme d'aide aux échanges commerciaux couvre aujourd'hui 28 économies, réunit plus de 130 banques émettrices et plus de 800 banques partenaires à travers le monde, offrant ainsi à Ecobank Sénégal un réseau international de premier plan.

Filiale du Groupe Ecobank , premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, Ecobank Sénégal renforce, grâce à cette opération, son offre de financement dédiée aux entreprises.

À terme, cette première ligne de financement ouvre la voie à une coopération stratégique entre la BERD et Ecobank Sénégal. L'objectif est de soutenir durablement la croissance du secteur privé sénégalais tout en consolidant la position du Sénégal comme plateforme commerciale au sein de l'UEMOA et, plus largement, de l'Afrique de l'Ouest.