Sénégal: Lutte contre le trafic de drogue - 360 kg de chanvre indien saisis à Joal

En exécution des plans de lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade territoriale de Joal a procédé, le 7 juillet 2026 vers 22 h 30, à la saisie de 360 kilogrammes de chanvre indien, d'une moto et d'une charrette attelée à un cheval. L'annonce a été faite jeudi, à travers une note.

« En effet, suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un éventuel débarquement de chanvre indien sur la plage de Joal Fadiouth, les gendarmes de la dite localité se sont immédiatement transportés sur les lieux pour mettre en place un dispositif de surveillance au niveau des différents points ciblés », rapporte le texte.

D'après la même source, c'est aux environs de 22 heures que les éléments ont été alertés du mouvement d'une charrette attelée à un cheval et d'une moto transportant du chanvre indien sur la piste sablonneuse reliant les villages de Mbodiéne et Ndianda dans la commune de Nguéniene.

« Ayant senti la présence des forces de l'ordre, les trafiquants ont abandonné le produit sur les lieux, profitant de l'obscurité pour prendre la fuite. Bilan des saisies de l'opération : 360 kilogrammes de chanvre indien, une moto de marque Haojue et une charrette attelée à un cheval », renseigne le document.