Il a sensibilisé. Il a mobilisé. Il a également responsabilisé. Mardi 7 juillet dernier, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a appelé les présidents des 26 Assemblées provinciales de la RD Congo à faire de la communication publique un levier de confiance, de cohésion nationale et de proximité institutionnelle, lors de son intervention à la Conférence des présidents des assemblées provinciales organisée au siège de l'APK à Kinshasa.

Intervenant sur le thème « Communication publique et proximité institutionnelle : quelle responsabilité pour les élus provinciaux face aux enjeux de la Nation ? », le Ministre a soutenu que la communication publique dépasse désormais la simple diffusion des activités institutionnelles pour devenir un instrument stratégique de consolidation du lien entre l'État et les citoyens, particulièrement dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, sanitaires et institutionnels.

Face aux présidents des assemblées provinciales, il a insisté sur la responsabilité des élus dans la préservation de la cohésion nationale, la pédagogie autour des réformes, la lutte contre la désinformation ainsi que l'accompagnement des populations face aux crises, notamment la guerre dans l'Est du pays et les épidémies. « Le point central dans toute communication, c'est d'abord la confiance. Les députés provinciaux sont les premiers représentants que les populations connaissent. Quelle que soit la nature des questions qu'ils abordent, ils doivent éviter de créer la méfiance au sein de la population », a déclaré Patrick Muyaya.

Le Ministre a également salué cette rencontre qu'il considère comme un symbole d'unité nationale, estimant que les présidents des assemblées provinciales constituent des relais essentiels pour expliquer aux citoyens les grands enjeux auxquels le pays est confronté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous faisons face à des défis comme la guerre dans l'Est ou l'épidémie d'Ebola. Il est important que les congolais comprennent que ce qui se passe dans une province concerne l'ensemble de la Nation », a-t-il souligné.

Abordant la question de la stabilité institutionnelle prônée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Patrick Muyaya a plaidé pour un dialogue permanent entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux afin que les mécanismes de contrôle parlementaire contribuent avant tout à la résolution des préoccupations des populations.

« Lorsque les élus provinciaux et les gouverneurs apparaissent ensemble autour des grands chantiers, ils envoient un message d'unité. Même si nous avons des convictions ou des origines différentes, lorsqu'il s'agit du Congo, nous pouvons tous travailler ensemble », a-t-il conclu. Ouverte sous le patronage du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la Conférence des présidents des assemblées provinciales vise à renforcer la gouvernance de proximité, promouvoir la stabilité institutionnelle dans les provinces et consolider le processus de décentralisation en République Démocratique du Congo. Elle se clôture ce mercredi 8 juillet 2026.