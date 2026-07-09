Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la République Démocratique du Congo, Charles Mudiayi Kazadi, a pris part à la 133e Réunion du Bureau de l'AISS à Genève, en Suisse, du 22 au 23 juin 2026.

Outre l'adoption du compte rendu de la 132ème réunion du Bureau, le remplacement de membres du Bureau et de Présidents des Commissions techniques, ainsi que l'élection de la Vice-présidente de l'AISS et d'autres matières importantes, cette réunion a également été marquée par la désignation du Comité d'examen des candidatures.

Compte tenu des prouesses réalisées lors de son mandat à la tête du Bureau de Liaison de l'AISS pour l'Afrique Centrale (BLAISAC) et de sa contribution avérée au rayonnement des activités de l'AISS, M. Charles Mudiay Kazadi, Directeur Général de la CNSS a été désigné par le Président de l'AISS, Dr Mohammed Azman, en qualité de membre du Comité d'examen des candidatures de l'AISS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, suivant les Statuts de l'AISS, le mandat du Comité d'examen des candidatures consiste à examiner les qualifications des personnes qui présentent leur candidature, selon le cas, aux postes de Président, Trésorier, Secrétaire général ou membre de la Commission de contrôle. Il s'agit également d'établir, pour chaque candidat, un rapport adressé au Bureau pour examen et d'exercer toute autre fonction qui lui est assignée par les Statuts ou confiée par le Bureau.

Cette nomination témoigne de la reconnaissance internationale des compétences et de l'engagement de M. Charles Mudiayi Kazadi dans le domaine de la sécurité sociale. Sa présence au sein du Comité d'examen des candidatures renforce la représentation africaine dans les instances décisionnelles de l'AISS, et souligne l'importance croissante de la région dans le paysage mondial de la protection sociale.

Par ailleurs, en marge de cette activité, M. Kazadi a échangé avec ses paires sur les perspectives enrichissantes et la promotion des initiatives innovantes en matière de sécurité sociale. Avec des défis tels que la nécessité d'une couverture sociale élargie et l'adaptation aux nouvelles technologies, sa contribution a été remarquable en vue d'encourager l'élaboration de politiques inclusives et durables.