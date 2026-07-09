Mozambique: Totalenergies au pays - La promesse économique qui vire au cauchemar

Le projet Mozambique LNG, porté par le géant français TotalEnergies, est présenté comme un levier de développement pour l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Avec un investissement de 20 milliards de dollars, il promet des retombées économiques majeures, notamment 7 000 emplois directs et 4 milliards de dollars de contrats pour les entreprises locales .

Pourtant, derrière ces chiffres alléchants, le projet est de plus en plus contesté en raison de son coût humain et des tensions économiques qu'il génère avec l'État mozambicain.

Le contentieux financier est au coeur du bras de fer entre Maputo et TotalEnergies. Pour compenser les pertes liées à la suspension du chantier entre 2021 et 2024, en raison de l'insécurité grandissante dans la province de Cabo Delgado, la compagnie française réclame près de 4,7 milliards de dollars de « coûts récupérables ». Or, une audit indépendant mené par le cabinet britannique Bayphase, commandé par le gouvernement, a révélé des incohérences majeures.

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Selon les résultats, près de 2 milliards de dollars de ces dépenses ne seraient pas justifiés, documentés ou conformes aux accords de production . Une différence colossale qui pourrait priver le Mozambique de revenus essentiels pour son développement. Face à ce constat, le président Daniel Chapo a insisté pour discuter personnellement des conclusions avec Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies.

Mais selon des sources concordantes, ce dernier a à plusieurs reprises refusé de s'entretenir directement avec le chef de l'État, que ce soit lors de rencontres à Bruxelles en mars ou à Nairobi en mai 2026 . Cette attitude est perçue comme un mépris souverain, une tentative d'imposer unilatéralement les conditions de la reprise, forçant un État africain à subir les conséquences d'une gestion privée des risques.

Parallèlement à ces tensions économiques, le projet est empêtré dans des accusations d'une extrême gravité. La pression s'intensifie également sur les bailleurs de fonds internationaux. Une plainte a été déposée par l'ONG "Solutions for Our Climate" (SFOC) contre cinq institutions financières japonaises, dont la JBIC et la MUFG, auprès du point de contact national de l'OCDE .

Elles sont accusées de ne pas avoir mené les diligences nécessaires en matière de droits humains avant de financer le projet. Ces institutions ont déjà engagé plus de 5,5 milliards de dollars . Cette plainte fait suite au retrait retentissant du financement par le gouvernement britannique, qui a annulé un soutien de 1,15 milliard de dollars, estimant que les risques étaient devenus trop importants.

Le projet Mozambique LNG de TotalEnergies illustre les contradictions d'un modèle économique où la promesse de prospérité se heurte aux réalités du terrain. Pour le Mozambique, le dilemme est cruel : accepter des conditions financières jugées abusives et risquer de compromettre ses futures recettes, ou s'opposer à un opérateur puissants conclusions de l'audit Bayphase et la multiplication des plaintes pour violations des droits humains imposent une révision profonde des termes de l'accord.

L'État mozambicain, soutenu par une communauté internationale de plus en plus vigilante, ne peut ignorer les signaux d'alarme. La transparence et l'équité dans les négociations, ainsi qu'une enquête indépendante sur les allégations de crimes, sont les conditions minimales pour que ce projet, s'il se poursuit, profite enfin à ceux qui en ont le plus besoin : le peuple mozambicain.