Tunisie: Les éleveurs appelés à protéger leur cheptel de la vague de chaleur

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a a appelé, jeudi, les éleveurs à renforcer les mesures de protection de leurs cheptels face à la vague de chaleur attendue dans les prochains jours, avertissant des risques liés au stress thermique sur la santé des animaux et les productions animales.

Dans un communiqué publié à la suite des alertes émises par l'Institut national de la météorologie (INM), le ministère a invité les éleveurs de bovins, ovins, caprins, camelins et de volailles à éviter d'exposer les animaux au soleil durant les heures les plus chaudes, à leur assurer des espaces ombragés et une ventilation adéquate, ainsi qu'à limiter leur transport, leur regroupement et les efforts physiques pendant les pics de chaleur.

Les autorités agricoles recommandent également de programmer le pâturage aux heures les plus fraîches de la journée, de surveiller quotidiennement l'état sanitaire des animaux, notamment les jeunes, les femelles gestantes et allaitantes, et de faire appel à un vétérinaire en cas de symptômes inhabituels.

Pour les élevages laitiers, le ministère préconise d'effectuer la traite tôt le matin ou durant les périodes les moins chaudes et d'acheminer rapidement le lait vers les centres de collecte afin d'en préserver la qualité.

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Concernant les élevages avicoles, le ministère insiste sur la vérification et l'entretien régulier des systèmes de ventilation et de refroidissement, la disponibilité des groupes électrogènes en cas de coupure d'électricité, ainsi que sur la limitation de la densité des animaux dans les bâtiments et la surveillance continue des troupeaux afin de détecter rapidement tout signe de stress thermique ou de mortalité anormale.

Le ministère recommande enfin aux éleveurs d'ovins, de caprins et de camelins d'éviter les déplacements et le pâturage durant les heures de forte chaleur, de privilégier des périodes de repos à l'ombre et de limiter les opérations de transport et de rassemblement des animaux pendant les épisodes caniculaires.

Selon le ministère, le respect de ces recommandations permettra de réduire les effets du stress thermique, de préserver la santé des animaux et d'assurer la continuité de la production ainsi que la qualité des produits d'origine animale.