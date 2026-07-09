Tunisie: Recrutement exceptionnel des diplômés du supérieur au chômage - Des députés adressent une pétition à la cheffe du gouvernement

Cinquante-deux députés de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) ont adressé une pétition à la Cheffe du gouvernement l'appelant à accélérer la mise en oeuvre de la loi n°18 de 2025 relative au recrutement exceptionnel des diplômés de l'enseignement supérieur en situation de chômage de longue durée dans le secteur public et la fonction publique.

Les signataires ont estimé que cette loi, qui est entrée en vigueur depuis plusieurs mois, fait l'objet d'une politique « d'atermoiement et de retard injustifié ».

Ils ont appelé le gouvernement à publier dans les plus brefs délais l'ensemble des textes réglementaires et d'application nécessaires à la mise en oeuvre de cette loi et à établir un calendrier clair et public pour sa mise en application.

Les députés ont également insisté sur la nécessité de respecter pleinement les dispositions de ce texte, sans interprétations ni procédures susceptibles d'en compromettre les objectifs ou d'en limiter les effets.

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Pour les signataires de la pétition, la poursuite du retard dans l'application de cette loi engage l'entière responsabilité politique, juridique et morale du pouvoir exécutif, en cas de tensions sociales et de mouvements de protestation.

Et de rappeler que le parlement avait adopté, à une large majorité, l'initiative législative relative au recrutement exceptionnel des diplômés du supérieur sans emploi, traduisant ainsi la volonté du pouvoir législatif et de l'Etat de répondre à une revendication sociale.

Les députés ont souligné que cette loi est désormais en vigueur et revêt un caractère obligatoire pour l'ensemble des autorités.

Et d'ajouter que le pouvoir exécutif est tenu, conformément aux dispositions de la Constitution de prendre toutes les mesures nécessaires à son application, notamment à travers la publication des textes réglementaires requis dans des délais raisonnables.

Les diplômés de l'enseignement supérieur au chômage ont observé, hier mercredi, à la place de la Kasbah à Tunis, un mouvement de protestation, pour réclamer l'accélération de la mise en oeuvre de la loi n°18 de 2025.

Les protestataires ont appelé à la mise en place rapide de la plateforme électronique dédiée aux inscriptions ainsi qu'au lancement du recrutement de la première promotion des bénéficiaires concernés par les dispositions de cette loi, publiée au Journal officiel depuis plus de sept mois.