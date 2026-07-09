Tunisie: Royal Jordanian lance une offre exclusive pour les Tunisiens résidant en Jordanie

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de la République Tunisienne à Amman a annoncé, ce jeudi 9 juillet 2026, le lancement d'une offre tarifaire préférentielle par la compagnie Royal Jordanian au profit des Tunisiens résidant au Royaume hachémite de Jordanie. Cette offre restera valable jusqu'au 30 juin 2027.

Cette initiative intervient en réponse aux demandes formulées par les membres de la communauté tunisienne visant à réduire les prix des billets d'avion sur la ligne Amman-Tunis-Amman.

Les détails de l'offre se présentent comme suit :

  • Billet Classe Économique (Catégorie Q) : 399 dinars jordaniens (aller-retour)
  • Billet Classe Économique (Catégorie S) : 459 dinars jordaniens (aller-retour)

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L'offre comprend également une franchise bagages autorisant deux valises de 23 kg chacune, ainsi que la possibilité de modifier la date de réservation une fois sans frais, à condition que la modification soit effectuée directement auprès des bureaux de la Royal Jordanian.

Ces tarifs exclusifs sont disponibles dans toutes les agences de la Royal Jordanian du Royaume (Amman, Irbil, Aqaba) sur simple présentation du passeport tunisien.

L'ambassade de Tunisie à Amman invite les membres de la communauté à réserver leurs billets à l'avance afin de garantir la disponibilité des sièges et de profiter pleinement de cette offre.

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