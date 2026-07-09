Tunisie: Port de Zarzis - Arrivée du car-ferry Carthage avec plus de 2 000 passagers à bord

Le car-ferry Carthage a accosté ce matin à 8h00 au port de commerce de Zarzis, en provenance de Marseille, avec à son bord 2 055 passagers et 603 véhicules. Ce premier voyage marque l'ouverture officielle de la saison estivale, pour laquelle la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a programmé un total de 8 traversées (allers et retours) via ce port.

Dans une déclaration accordée à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le colonel-major Chokri Jabri, porte-parole de la Direction générale des douanes tunisiennes, a souligné que le coup d'envoi de la saison des retours des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) au port de Zarzis s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Il a précisé que toutes les dispositions matérielles, logistiques et humaines ont été prises en amont.

Le porte-parole a également mis en avant l'efficacité et la rapidité des services grâce au déploiement de plusieurs applications numériques à distance, citant notamment l'application « Rokhssati » lancée en 2025, ainsi que les nouvelles applications « Amteati » (pour les bagages) et celle dédiée à la déclaration des devises.

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Le colonel-major a conclu en assurant que toutes les parties prenantes restent pleinement mobilisées pour faciliter les démarches des Tunisiens de retour au pays, rester à leur écoute et répondre au mieux à leurs attentes.