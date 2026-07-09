Tunisie: Grand retour des vols charters russes dès le 14 juillet

C'est le signal d'un redémarrage stratégique de très haute importance pour l'industrie touristique tunisienne. Après cinq ans d'absence totale, le voyagiste Pegas Touristik relance ses liaisons vers l'aéroport de Monastir en partenariat avec Pyramids Airlines. Cette desserte par des Airbus de 220 sièges marque le regain de la confiance des tour-opérateurs russes pour la destination tunisienne.

En effet, les autorités aéroportuaires et les leaders du secteur des voyages ont officiellement annoncé le lancement du programme de vols charters russes vers la Tunisie et qui débuteront le mardi 14 juillet 2026. Cette reprise d'activité intervient après une rupture totale des liaisons ayant duré cinq ans. Une nouvelle à recevoir avec gaieté de coeur tant ce retour des flux de voyageurs russes s'annonce comme un indicateur indéniable de la reconquête par la Tunisie de ses parts de marché au sein de ce réservoir touristique d'Europe de l'Est.

A noter que le déblocage de ce dossier a nécessité d'intenses négociations bilatérales. Le projet s'est concrétisé à la suite de la validation de l'intégralité des procédures juridiques et administratives et après l'obtention des autorisations réglementaires de vol accordées par les autorités de l'aviation civile des deux pays. Ce feu vert institutionnel permettra donc d'assurer des rotations régulières et fluides tout au long de la haute saison.

L'exécution technique de ce pont aérien sera opérée en partenariat étroit avec la compagnie Pyramids Airlines, qui déploiera des appareils de type Airbus A321-200. Dotés d'une configuration cabine de 220 sièges, ces avions offriront une capacité d'injection massive, calibrée pour répondre à la forte demande des voyageurs russes désireux de séjourner sur les côtes tunisiennes.

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Une bouffée d'oxygène pour les hôtels de Monastir

Les retombées logistiques de ce partenariat feront le bonheur des opérateurs économiques du Sahel. De fait, le retour de ces liaisons directes représente un acquis majeur pour le secteur, au premier rang desquels l'aéroport international de Monastir-Habib Bourguiba qui récupère ainsi l'un de ses couloirs internationaux les plus lucratifs. L'arrivée de ces contingents de clients permettra aussi de doper le taux d'occupation des établissements hôteliers, de dynamiser le commerce de l'artisanat, les restaurants et les agences de transport touristique régionaux en cet été.

A ce titre, Amira Gharbi, Présidente-directrice générale de l'agence FEIMA Travel, a toutefois souligné que la rentabilité à long terme de cette charte aérienne dépendra d'une mobilisation générale. Elle rappelle que la réussite de ce corridor exige une synergie totale entre les réceptifs locaux, les directions d'hôtels et l'ensemble des prestataires de services. Et ce, afin de délivrer un produit digne et de haute qualité qui soit aligné sur les exigences de confort de la clientèle russe.

La responsable a indiqué que le grand retour des vols affrétés par le géant mondial Pegas Touristik dépasse le cadre d'une simple réouverture de ligne commerciale. Il s'agit d'un signal politique et économique fort adressé aux marchés internationaux, validant la sécurité et l'attractivité de la destination Tunisie, désormais prête à rivaliser avec les plus grandes stations balnéaires de la Méditerranée.