Tunisie: La Société Régionale du Transport à Siliana recrute 23 chauffeurs et techniciens qualifiés

Pour renforcer ses équipes de conduite et ses ateliers de maintenance, la Société Régionale de Transport de Siliana (SRT Siliana) ouvre un concours externe. Elle annonce que les inscriptions sont obligatoirement en ligne et que l'envoi des dossiers physiques est ouvert jusqu'au 31 août 2026.

C'est à travers l'avis officiel n°01/2026 que l'entreprise publique a annoncé l'ouverture du concours externe précité. Ce dernier vise le recrutement immédiat de vingt-trois (23) agents techniques et chauffeurs professionnels. Cette campagne de recrutement est stratégiquement configurée pour combler le déficit de personnel navigant sur les lignes régionales et par ricochet, optimiser le rendement des ateliers de maintenance mécanique afin de sécuriser le parc de véhicules.

La répartition des postes à pourvoir s'articule autour de deux grands pôles de compétences qui sont comme suit :

Pôle Exploitation : Quinze (15) postes de chauffeurs de bus et receveurs.

Pôle Maintenance : Quatre (04) ouvriers spécialisés en mécanique générale, deux (02) ouvriers spécialisés en tôlerie-peinture automobile, et deux (02) ouvriers spécialisés en réparation de pneumatiques.

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Les critères d'éligibilité pour les métiers de la maintenance imposent aux candidats d'être titulaires d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) homologué dans la spécialité visée et d'être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de janvier 2026 (sous réserve de l'application des dérogations légales de bonification d'âge).

Concernant les futurs chauffeurs de bus, les postulants doivent impérativement justifier d'un niveau scolaire de quatrième année secondaire accomplie (nouveau régime) ou d'un diplôme d'équivalence homologué, ne pas dépasser la barre des 35 ans, et détenir un permis de conduire de catégorie « D » (Transport de personnes) en cours de validité depuis plus d'une année révolue.

Un processus de sélection rigoureux s'étalant jusqu'au 31 août

Le protocole d'évaluation des candidats sera particulièrement sélectif. Pour valider leur intégration, les postulants devront franchir quatre étapes éliminatoires successives : des épreuves écrites théoriques, des examens pratiques sur pièces en atelier ou sur route, des tests psychotechniques et d'aptitude psychologique, ainsi qu'un examen médical approfondi mené par la médecine du travail pour valider l'aptitude physique aux métiers du transport.

De plus, les candidats doivent obligatoirement effectuer leur pré-inscription numérique sur le portail unique des concours de la fonction publique https://www.concours.gov.tn

Dans un second temps, le dossier physique complet doit être expédié par voie postale recommandée avec accusé de réception ou via le service du courrier rapide (Rapid-Poste) à l'adresse de l'établissement : « Société Régionale de Transport de Siliana, Avenue Habib Bourguiba, 6100 Siliana ». Le pli doit être anonymisé au moyen d'une enveloppe scellée portant la mention explicite : « Ne pas ouvrir - Dossier de candidature pour le concours externe de recrutement de tout en indiquant le code du poste et la spécialité ». La date butoir absolue pour la réception des dossiers est fixée au lundi 31 août 2026, le cachet de la poste faisant foi.