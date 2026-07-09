Tunisie: Entre le 1er juin et le 5 juillet - Le gouvernorat du Kef a enregistré le plus grand nombre d'incendies

Une légère augmentation du nombre d'incendies a été enregistrée entre le 1er juin et le 5 juillet 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant un total de 35 sinistres. C'est ce qu'a annoncé le colonel Mohsen Boughzala, chef du service de permanence et de gestion des opérations à l'Office national de la protection civile, lors de la présentation des grandes lignes du plan national de sécurisation de la saison estivale.

Dans une déclaration accordée aux informations de la Radio Nationale, le colonel Boughzala a toutefois nuancé cette hausse en précisant que les statistiques de l'année 2026 restent dans la moyenne nationale, et ce, grâce aux efforts conjoints de l'ensemble des parties intervenantes.

Sur le plan régional, le gouvernorat du Kef se classe en tête des zones les plus touchées en termes de superficies brûlées, avec 168 hectares partis en fumée. De son côté, le gouvernorat de Jendouba a enregistré le plus grand nombre de départs de feu, avec 8 incendies comptabilisés. À cet effet, le porte-parole a réitéré son appel à la vigilance, exhortant les citoyens à éviter d'allumer des feux à proximité des zones forestières.

Sécurité routière et dispositif estival

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abordant le volet des accidents de la route, le colonel Boughzala a fermement appelé les usagers à la prudence et à éviter les excès de vitesse.

Enfin, concernant les détails du plan national pour la saison estivale, le responsable a indiqué que des centres saisonniers ont été déployés pour protéger les forêts et les cultures agricoles contre les incendies. De plus, 10 brigades mobiles (8 au niveau régional et 2 au niveau central) ont été mobilisées afin de préserver le patrimoine agricole et forestier du pays.

Pour ce qui est du secours routier, il a été décidé de mettre en place 10 centres de secours et d'assistance afin de garantir une couverture médicale et d'urgence efficace sur l'ensemble du réseau routier et dans les zones touristiques.