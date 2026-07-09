Tunisie: Nabeul - 7 cas de noyade depuis le début de la saison estivale

Le gouvernorat de Nabeul a enregistré 7 cas de noyade depuis le début de la saison estivale, a confirmé Tarek Janhaoui, chef de l'unité de secours et de la protection civile de Nabeul.

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2026, aux informations de la Radio Nationale, M. Janhaoui a précisé que 168 nageurs-sauveteurs ont été déployés au cours de cette saison, répartis sur 19 postes le long du littoral sécurisé de la région.

Il a également indiqué que les cas de noyade ont été enregistrés dans des zones non surveillées ou en dehors des horaires de surveillance.

À cet effet, le chef de l'unité de secours et de la protection civile de Nabeul a appelé les citoyens à se baigner dans les zones surveillées, dotées de postes de la protection civile et de nageurs-sauveteurs, et à éviter les plages rocheuses et non sécurisées.