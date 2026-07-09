Tunisie: Nabeul - 7 cas de noyade depuis le début de la saison estivale

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le gouvernorat de Nabeul a enregistré 7 cas de noyade depuis le début de la saison estivale, a confirmé Tarek Janhaoui, chef de l'unité de secours et de la protection civile de Nabeul.

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2026, aux informations de la Radio Nationale, M. Janhaoui a précisé que 168 nageurs-sauveteurs ont été déployés au cours de cette saison, répartis sur 19 postes le long du littoral sécurisé de la région.

Il a également indiqué que les cas de noyade ont été enregistrés dans des zones non surveillées ou en dehors des horaires de surveillance.

À cet effet, le chef de l'unité de secours et de la protection civile de Nabeul a appelé les citoyens à se baigner dans les zones surveillées, dotées de postes de la protection civile et de nageurs-sauveteurs, et à éviter les plages rocheuses et non sécurisées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.