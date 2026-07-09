Tunisie: Les recommandations de la protection civile pour se prémunir contre les incendies

L'Office National de la Protection Civile (ONPC) a prévenu, dans un contexte de hausse des températures qui atteindront l'échelle de 40 à 45 degrés, contre la hausse de l'indice de risque d'incendie.

L'Office, à ce titre, a conseillé de suivre et d'appliquer une série de recommandations préventives pour se protéger contre les incendies, selon un communiqué sur sa plateforme numérique.

L'ONPC a également recommandé de ne pas abandonner de bouteilles en verre dans les forêts et les espaces ouverts, car elles peuvent concentrer les rayons du soleil et ainsi augmenter le risque de départ d'incendie.

L'Office appelle à ne pas jeter de mégots de cigarette ni de tout autre matériau inflammable sur les routes ou dans les espaces naturels. Il recommande également de ne pas brûler de déchets, de résidus agricoles ou d'herbes sèches, et de ne pas allumer de feux dans les forêts ou à proximité des zones agricoles et des végétations sèches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Office a en outre exhorté les citoyens à coopérer avec les agents de la protection civile et les autorités locales et à respecter leurs instructions afin de préserver les vies et les biens, à surveiller les enfants et à les empêcher de jouer avec les pétards, et à signaler immédiatement toute fumée ou incendie en contactant, en cas d'urgence, le 198.

L'ONPC rappelle dans son communiqué que la prévention est une responsabilité collective, appelant à faire preuve de vigilance pour protéger les vies et les richesses forestières et agricoles.