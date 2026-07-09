Tunisie: Baccalauréat 2026 - Yasmine Yacoubi, la lauréate nationale intègre la prestigieuse université de Heidelberg

La Tunisienne Yasmine Yacoubi, lauréate nationale de la session principale du baccalauréat avec une moyenne de 20,01/20 (filière Sciences expérimentales), va poursuivre ses études supérieures en Allemagne. Elle a été admise à l'Université de Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) pour y suivre un cursus dans le domaine des sciences de l'ingénieur.

Une admission au sein d'une institution de référence

Fondée en 1386, l'Université de Heidelberg est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur d'Allemagne et figure régulièrement parmi les institutions européennes les plus cotées dans les classements internationaux, particulièrement pour la recherche scientifique, la médecine et les sciences exactes.

Cette orientation confirme la trajectoire de l'étudiante vers la recherche et le développement technologique, après un parcours scolaire secondaire sans faute axé surl'excellence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le flux des compétences scientifiques tunisiennes vers l'Europe

L'intégration de Yasmine Yacoubi dans le circuit universitaire allemand s'inscrit dans une tendance régulière de mobilité académique. Chaque année, une partie importante des majors et des lauréats des sections scientifiques et techniques du baccalauréat tunisien bénéficie de bourses d'excellence ou d'admissions directes dans des grandes écoles et universités européennes, notamment en France et en Allemagne.