Afrique du Nord: Baccalauréat 2026 - Tunisie Telecom célèbre l'excellence à travers sept cérémonies régionales en l'honneur des lauréats

Dans le cadre de son engagement constant en faveur de l'éducation, de l'excellence et de la promotion des jeunes talents, Tunisie Telecom a organisé une série de sept cérémonies de réception au niveau de ses directions régionales afin de rendre hommage aux sept lauréats du baccalauréat 2026.

Ces cérémonies, organisées dans les gouvernorats du Kef , Nabeul, Siliana, Mahdia, Sfax, Ben Arous, et Jendouba pour honorer respectivement les lauréats : Yasmine Yaacoubi, Molka Louhichi, Mohamed Ouertani, Mohamed Amine Chouchane , Ahmed Madhioub ,Adam Kouki et Raghd Al-Eushi, constituent une marque de reconnaissance envers ces élèves d'exception qui se sont distingués par leurs remarquables performances académiques.

À cette occasion, chacun des lauréats a été accueilli et honoré par les Directeurs Régionaux de Tunisie Telecom, avant de recevoir un cadeau symbolisant les félicitations et l'estime de l'entreprise pour son parcours exemplaire.

À travers cette initiative, Tunisie Telecom réaffirme sa volonté d'encourager la réussite scolaire et de valoriser les compétences des jeunes générations. Convaincue que l'investissement dans le savoir et l'excellence constitue un levier essentiel du développement du pays, l'entreprise place depuis toujours le soutien à la jeunesse au coeur de sa politique de responsabilité sociétale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En célébrant ces sept brillants bacheliers, Tunisie Telecom souhaite également transmettre un message d'encouragement à l'ensemble des élèves tunisiens, en les invitant à poursuivre leurs ambitions avec détermination, persévérance et confiance en leurs capacités.

Grace à cette action, Tunisie Telecom renouvelle son engagement à accompagner les talents de demain et à promouvoir les valeurs d'excellence, d'innovation et de réussite qui contribueront au développement et au rayonnement de notre pays.