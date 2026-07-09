Tunisie: Sonede - Coupure d'eau ce vendredi prévue dans ces zones

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) - district de Hammam Sousse - a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 9 juillet 2026 qu'un raccordement d'un nouveau réservoir a été programmé dans la région d'El Ghoualif afin de renforcer les ressources en eau locales.

Ces travaux entraîneront des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable à partir du vendredi 10 juillet 2026 à 6h00 du matin dans les localités de Gremit El Gharbia, El Ghoualif, Sidi Saïdane, Ouled Blel et Al Smaïdia, toutes situées dans la délégation d'Enfidha (gouvernorat de Sousse).

L'approvisionnement devrait reprendre progressivement son cours normal le vendredi 10 juillet 2026 à partir de 16h00, dès la fin des travaux de raccordement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.