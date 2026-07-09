Tunisie: Sonede - Coupure d'eau ce vendredi prévue dans ces zones

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) - district de Hammam Sousse - a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 9 juillet 2026 qu'un raccordement d'un nouveau réservoir a été programmé dans la région d'El Ghoualif afin de renforcer les ressources en eau locales.

Ces travaux entraîneront des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable à partir du vendredi 10 juillet 2026 à 6h00 du matin dans les localités de Gremit El Gharbia, El Ghoualif, Sidi Saïdane, Ouled Blel et Al Smaïdia, toutes situées dans la délégation d'Enfidha (gouvernorat de Sousse).

L'approvisionnement devrait reprendre progressivement son cours normal le vendredi 10 juillet 2026 à partir de 16h00, dès la fin des travaux de raccordement.