Algérie: Le président de la République préside à l'Académie militaire de Cherchell la cérémonie annuelle de sortie de promotions

9 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Le Président Abdelmadjid Tebboune

Cherchell — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi à l'Académie militaire Houari-Boumediene de Cherchell (Tipasa), la cérémonie de sortie de promotions pour l'année 2026, baptisées du nom du défunt Président, le moudjahid Liamine Zeroual.

A cette occasion, le président de la République a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. Il a ainsi remis un diplôme au major de la promotion des officiers du cycle Master, puis le grade de sous-lieutenant et l'épée de l'Académie au major de promotion de la Formation fondamentale.

Le président de la République a également procédé à la remise du diplôme au major de promotion de la Formation militaire commune de base, issu des pays frères et amis.

Le président de la République a ensuite donné son approbation pour baptiser la 57e promotion de la formation fondamentale du non du défunt Président, le moudjahid Liamine Zeroual, avant d'assister à des parades militaires exécutées par différentes formations de l'Armée nationale populaire (ANP), reflétant un haut niveau de précision et de professionnalisme.

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La cérémonie s'est déroulée, en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement, de cadres et d'officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP).

Le président de la République était arrivé auparavant à l'Académie où il a été accueilli par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

Le président de la République a écouté l'hymne national et passé en revue des détachements des différentes Forces de l'ANP qui lui ont rendu les honneurs.

Par la même occasion, le président de la République s'est recueilli à la mémoire du Président défunt Houari Boumediene, dont l'Académie militaire porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire.

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