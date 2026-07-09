Angola: Une campagne de chirurgie ophtalmologique à Huambo permet à 314 patients de recouvrer la vue en trois jours

Huambo — La campagne de chirurgie de la cataracte lancée lundi dans la province de Huambo a permis à 314 patients de recouvrer la vue au cours des trois premiers jours, a annoncé mercredi le gouverneur provincial, Pereira Alfredo.

L'initiative mobilise une équipe pluridisciplinaire composée de 55 professionnels de santé, dont des ophtalmologues, des infirmiers, des techniciens de laboratoire, des pharmaciens et d'autres spécialistes, chargés d'assurer une prise en charge complète des patients.

S'exprimant devant la presse après avoir assisté à plusieurs interventions à l'hôpital général de Huambo, le gouverneur a salué le professionnalisme des équipes médicales engagées dans cette campagne, qu'il a qualifiée d'initiative majeure pour redonner espoir à des centaines de personnes qui n'imaginaient plus pouvoir retrouver la vue.

Il a estimé que les résultats obtenus témoignent de l'engagement de l'État en faveur de l'amélioration de la prise en charge sanitaire, grâce aux efforts conjoints du gouvernement provincial de Huambo, du ministère de la Santé et de l'Institut ophtalmologique d'Angola.

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« Nous avons choisi de mettre nos synergies en commun afin que les populations puissent bénéficier du soutien de l'État, car le Président de la République, João Lourenço, accorde une attention constante à la santé des citoyens, comme en témoignent les investissements considérables réalisés dans les infrastructures, la formation et le renforcement des compétences professionnelles », a-t-il déclaré.

Le gouverneur s'est également félicité de la satisfaction exprimée par les bénéficiaires, soulignant que le rétablissement de la vue signifie pour beaucoup le retour à l'autonomie et à l'espoir.

Il a indiqué que la campagne ne se limite pas aux interventions chirurgicales, mais comprend également un volet de formation des professionnels de santé. Dans ce cadre, il a été proposé au gouvernement provincial de créer, au sein de l'hôpital général de Huambo, une unité dédiée aux opérations de la cataracte et au traitement d'autres affections ophtalmologiques.

Selon Pereira Alfredo, les autorités provinciales ont accepté cette proposition, considérant que la prévention doit demeurer au coeur de la politique de santé publique.

Il a par ailleurs salué le soutien de la Maison militaire du Président de la République, qui a assuré le transport des professionnels de santé mobilisés pour cette mission qu'il a qualifiée d'exemplaire et patriotique.

Le gouverneur a également félicité la direction de l'hôpital général de Huambo pour les conditions techniques mises en place, rappelant que la santé de la population constitue l'une des principales priorités des pouvoirs publics.

De son côté, la directrice de l'Institut ophtalmologique d'Angola, Luísa Peralta, a indiqué que 314 interventions chirurgicales avaient été réalisées en trois jours, après plus de 2 000 examens complémentaires effectués avant les opérations.

Elle a précisé que l'objectif est d'atteindre, voire de dépasser, les 500 interventions d'ici vendredi, dernier jour de la campagne, en raison de la forte demande émanant de patients des provinces de Bié, de Huambo, de Luanda et de Moxico.

La responsable a qualifié le bilan de « très positif », expliquant que la majorité des patients souffraient de cataractes, tandis que certains présentaient également des pathologies associées, notamment un glaucome.

Elle a indiqué que deux à trois patients n'avaient pas retrouvé la vue après l'intervention en raison de complications liées au glaucome, mais que la grande majorité des bénéficiaires connaissait une évolution satisfaisante.

Luísa Peralta a rappelé que l'Institut ophtalmologique d'Angola avait déjà organisé des campagnes similaires dans les provinces de Namibe, de Bengo et d'Uíge, ainsi que l'initiative « Samedi de la cataracte » à Luanda.

Elle a enfin souligné que les nouveaux hôpitaux disposent désormais des capacités nécessaires pour accueillir des services spécialisés en ophtalmologie, tandis que des campagnes itinérantes continueront d'être organisées dans les localités ne disposant pas encore des infrastructures requises, estimant que rendre la vue aux patients est synonyme d'autonomie et de dignité.