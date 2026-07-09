Angola: Le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes

Luanda — Le Gouvernement angolais a réaffirmé, jeudi, son engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le cadre de ses politiques de développement du capital humain.

Cette position a été exprimée par la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, à l'ouverture du IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, organisé à Luanda sous le thème : « Transformer l'Afrique : autonomiser les femmes dans le leadership pour la paix et une croissance inclusive du continent ».

Selon la ministre, l'Angola poursuit la consolidation de politiques publiques destinées à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l'Objectif de développement durable (ODD) 5 de l'Agenda 2030 des Nations unies, qui vise à réaliser l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles.

Maria do Rosário Bragança a indiqué que l'Exécutif prépare la révision du Plan national d'action pour la mise en oeuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, afin de renforcer la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité.

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Dans une autre partie de son intervention, la ministre d'État a souligné que la paix constitue le plus précieux patrimoine de toute nation, rappelant que l'Angola connaît profondément la valeur de la stabilité au regard des conséquences humaines, sociales et économiques du conflit armé qu'il a traversé.

Elle a affirmé que la paix ne se résume pas à l'absence de guerre, mais suppose également la justice, l'inclusion, le dialogue, l'égalité des chances ainsi que la capacité de chaque société à reconnaître la valeur de tous ses citoyens.

Pour Maria do Rosário Bragança, le leadership des femmes n'est plus seulement une aspiration ; il constitue désormais une nécessité stratégique pour garantir un avenir durable et inclusif.

La responsable gouvernementale a salué la contribution des femmes africaines à la préservation de la paix, à la cohésion des familles, à l'éducation des nouvelles générations, au dynamisme des économies locales ainsi qu'à l'édification de sociétés plus justes et plus solidaires.

Elle a toutefois relevé que d'importants défis continuent de limiter la pleine participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, notamment les inégalités d'accès à l'éducation, au financement, à la propriété, aux technologies, à un emploi décent et aux postes de responsabilité, auxquelles s'ajoutent les violences fondées sur le genre.

Selon elle, transformer l'Afrique exige le développement d'un capital humain qualifié, des institutions plus inclusives, le renforcement de la démocratie, la promotion de la justice sociale et la garantie que chaque femme africaine puisse exercer pleinement ses droits et réaliser son potentiel.

La ministre d'État a rappelé que le deuxième Forum international des femmes pour la paix et la démocratie est organisé conjointement par le gouvernement angolais et l'Union africaine, par l'intermédiaire du Bureau de l'Envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

Cette rencontre, organisée en prélude à la quatrième Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix, s'inscrit dans le cadre de l'agenda du président de la République, João Lourenço, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Maria do Rosário Bragança a exprimé l'espoir que le forum débouche sur des recommandations susceptibles de renforcer les politiques publiques, d'approfondir la coopération entre les États africains et de consolider les partenariats avec les organisations internationales au service de la paix, de la démocratie et du développement durable du continent.

Les travaux portent notamment sur le 25e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le renforcement du leadership féminin dans les mécanismes de paix et de sécurité, l'autonomisation économique des femmes grâce à l'inclusion financière et technologique, le rôle de la culture et de la religion dans la promotion de la paix ainsi que la contribution des femmes au renforcement de la résilience des communautés face aux changements climatiques.

Le forum constitue une plateforme de dialogue politique destinée à renforcer la coopération entre les gouvernements, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile en faveur de l'égalité des sexes et de la participation des femmes aux processus de développement du continent.

L'Angola a enregistré des progrès en matière de représentation des femmes dans les instances de décision, celles-ci occupant environ 28 % des postes au sein de l'Exécutif central, entre 39,5 % et 40 % des sièges à l'Assemblée nationale, ainsi que près de la moitié des fonctions de magistrats dans le secteur de la justice.

Au sein de l'Exécutif, les femmes occupent plusieurs fonctions de premier plan, notamment à la vice-présidence de la République, dans les ministères, les secrétariats d'État et les gouvernorats provinciaux.

Dans le domaine diplomatique, elles représentent 23,4 % des postes de représentation extérieure du pays.