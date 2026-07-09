Angola: Ligne ferroviaire Luena/Saurimo budgétisée à un milliard de dollars

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EM/JW/DC/DK/SB

Saurimo — Le budget alloué à la construction de la ligne ferroviaire Luena/Saurimo s'élève à un milliard de dollars américains, a annoncé mercredi à Saurimo le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias.

Le gouvernant s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion avec les dirigeants d'Odebrecht Engenharia, entreprise chargée de la construction de la ligne, et avec le consortium de banques finançant le projet.

Gildo Matias a assuré qu'après la pose de la première pierre, le 27 janvier dernier, toutes les conditions sont réunies pour que le projet puisse se dérouler sans encombre, le financement étant déjà assuré.

Il a précisé que ce chantier, d'une durée de 60 mois, créera deux mille emplois directs et indirects, et a garanti que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que le projet soit achevé dans les délais impartis.

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Il a souligné l'importance de ce projet, qui permettra de relier, pour la première fois, deux lignes ferroviaires, l'une au départ de Benguela et l'autre de Luanda, aux villes de Luena et de Saurimo.

Le gouverneur a considéré la construction de cette ligne ferroviaire comme une solution durable et économique pour le transport des personnes et des marchandises.

De son côté, le représentant d'Odebrecht, Manuel Kai, a indiqué que les études d'impact environnemental le long du tracé étaient terminées et que la construction des gares débuterait prochainement.

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