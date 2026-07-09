Angola: Le FIDA cofinance un projet pour stimuler la production de café à Bié

Benguela — Le directeur régional du Fonds international de développement agricole (FIDA), Custódio Mucavele, a assuré, à Benguela, que l'institution cofinancerait le projet de développement de la chaîne de production du café arabica dans la province de Bié, qui doit débuter en novembre prochain.

Il s'agit d'un projet stratégique destiné à stimuler la production de café à Bié, bénéficiant du financement assuré par le Gouvernement angolais, le FIDA et le Gouvernement italien, grâce à son plan Mattei pour l'Afrique.

À cet effet, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Plan Mattei disposent d'une ligne de financement d'environ 170 millions de dollars américains, destinée aux producteurs ruraux des municipalités de Catabola, Nharea, Ringoma et Chitembo.

Selon Custódio Mucavele, qui s'exprimait en marge du lancement du programme AgroCorredores Angola, promu par le ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF), le projet prévoit le renforcement des coopératives et des organisations de producteurs, le développement des compétences techniques en matière de production et l'amélioration de l'accès aux marchés.

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Le responsable a également souligné l'impact du projet sur l'accès aux services financiers et l'utilisation des technologies et des données pour la gestion des activités agricoles.

Investissements du FIDA en Angola

Depuis les années 1980, qui marquent le début de son partenariat avec le gouvernement angolais, le Fonds international de développement agricole a investi plus de 377 millions de dollars dans des programmes et projets de développement rural dans le pays.

Selon le directeur du FIDA pour l'Angola, les investissements ont directement bénéficié à plus de 500 000 familles rurales, principalement des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, contribuant ainsi à accroître la production agricole, à améliorer la sécurité alimentaire et le développement des communautés rurales.

Custódio Mucavele a indiqué que l'actuel Programme stratégique des options de partenariat rural (COSOP) du FIDA en Angola repose sur trois objectifs fondamentaux : accroître la production et la commercialisation agricoles de manière durable, grâce à l'accès à la connaissance et aux technologies, et promouvoir les chaînes de valeur et l'agrobusiness.

Le troisième objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et communautaires pour assurer la durabilité des programmes.

Le responsable a indiqué que le portefeuille actuellement en cours d'exécution est évalué à environ 222 millions de dollars et comprend le projet de pêche artisanale et l'aquaculture (AFAP II), le projet d'appui à la petite agriculture commerciale (SAMAP) et le projet de développement de l'agriculture familiale (PRODESA), ce dernier couvrira toute la région Est du pays ainsi que la province de Bié.