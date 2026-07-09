Angola: Un agriculteur déplore la faible demande des consommateurs pour ses produits agricoles

Mona Quimbundo — La faible demande pour les produits alimentaires issus de la ferme Cassete, située dans la commune de Mona Quimbundo, municipalité de Saurimo (province de Lunda-Sul), contribue négativement à la faiblesse de la production agricole locale.

Cette information a été communiquée mercredi par le propriétaire de la ferme, Armindo Moreira, lors d'une visite du gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias.

Il a expliqué que la propriété s'étend sur 1 000 hectares, dont 34 sont consacrés à la culture intensive de l'ananas.

Il a déclaré ne pas comprendre cette situation, car il y a quelques années, les ananas, principal produit de sa ferme, se vendaient en grande quantité à la Compagnie minière Catoca et directement aux consommateurs sur le marché de Candembe.

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Par ailleurs, il a déploré la pénurie d'engrais pour ses cultures.

Armindo Moreira a également indiqué qu'ils rencontraient d'autres difficultés, notamment le manque de partenaires pour l'installation d'une usine de transformation de fruits en jus et confitures, ce qui, selon lui, créerait une valeur ajoutée en termes d'emploi pour les jeunes.

De son côté, le gouverneur Gildo Matias a encouragé les agriculteurs à multiplier et revitaliser les actions visant à renforcer l'agriculture dans la région, à consolider l'amélioration de l'alimentation des familles et à diversifier l'économie.

À l'issue de sa visite, Gildo Matias a remis des semences et des engrais à l'agriculteur.

La ferme Cassete, outre la culture de l'ananas, produit des légumes, des céréales, divers fruits et tubercules, et élève des chèvres, de la volaille et des tilapias.

Située à 45 kilomètres de la ville de Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, la ferme Cassete emploie actuellement 20 travailleurs nationaux et représente un investissement annuel de plus de 100 millions de kwanzas.