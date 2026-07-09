Gabon: Makokou - Marcelle Ibinga-Itsitsa entre préparation du 30 août et accélération des projets structurants

À quelques semaines de la célébration de la Fête de la Libération, prévue le 30 août à Makokou, le gouvernement intensifie les préparatifs afin de garantir un accueil à la hauteur de l'événement. Au-delà de cet enjeu immédiat, cette mobilisation s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l'Ogooué-Ivindo un véritable moteur du développement touristique national.

C'est dans ce contexte que la ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, le Pr Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, accompagnée de son collègue de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a conduit une mission d'inspection du 6 au 7 juillet dans le chef-lieu de province.

La délégation a d'abord échangé avec les responsables des structures hôtelières afin d'évaluer les capacités d'accueil, le respect des normes d'hygiène ainsi que la qualité des prestations qui seront proposées aux nombreux visiteurs attendus. Les opérateurs ont été appelés à se conformer pleinement à la réglementation en vigueur et à renforcer leurs standards de qualité.

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« Nous avons évalué les capacités d'accueil des établissements hôteliers et accompagné la délégation de Fortescue dans le choix du site de sa future base administrative, un projet structurant pour Makokou », a expliqué la ministre.

La délégation s'est ensuite rendue sur le site retenu pour l'implantation de cette infrastructure, à proximité de l'hôtel Belinga. Présente au Gabon à travers le développement du projet minier de Belinga, Fortescue pilote notamment les études et les travaux préparatoires liés à l'exploitation du gisement de fer ainsi qu'à la réalisation des infrastructures qui accompagneront ce projet stratégique dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Pour le directeur des opérations et des infrastructures de Fortescue, Shadi Savadi, « le futur siège administratif et l'hôtel Belinga formeront une synergie économique et fonctionnelle au service du territoire ».

La ministre a par ailleurs précisé que « sur instruction du Président de la République, un espace proche de l'hôtel Belinga a été mis à la disposition de Fortescue pour accueillir cette infrastructure stratégique ».

La mission s'est enfin poursuivie sur le tronçon Makokou-Kongou, où les travaux d'aménagement destinés à faciliter l'accès aux célèbres chutes de Kongou se poursuivent. Ces infrastructures devraient renforcer l'attractivité de ce site naturel emblématique et favoriser le développement de l'écotourisme dans la province.

Au-delà des préparatifs du 30 août, cette tournée traduit la volonté des pouvoirs publics d'inscrire durablement Makokou dans la dynamique des grands projets nationaux. Entre modernisation des infrastructures touristiques, accompagnement des investissements structurants et valorisation du patrimoine naturel, le gouvernement entend faire de l'Ogooué-Ivindo une destination de référence et un pôle de développement économique durable.