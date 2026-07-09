Gabon: Libreville - La Mairie du 2ème Arrondissement soutient la 2e Journée culturelle du 17 août à Nkembo

Reçu ce mercredi 8 juillet 2026 par le Maire Richard Obiang Ava, le comité d'organisation de la 2e Édition de la Journée culturelle du 2e Arrondissement a présenté son projet. L'événement est prévu le 17 août prochain au rond-point de Nkembo. La municipalité a salué une initiative citoyenne au service de la cohésion sociale.

La Plateforme Engagée Pour Le 2Ème Arrondissement prépare activement sa grande fête populaire. Ce mercredi 8 juillet 2026, une délégation du comité d'organisation a été reçue en audience au cabinet du Maire du 2ème Arrondissement de la Commune de Libreville, Richard Obiang Ava.

Conduite par son coordonnateur, Placide Aubiang, la délégation est venue présenter les contours de la 2e Édition de la Journée culturelle et solliciter l'appui de la municipalité pour sa réussite.

Le Maire Richard Obiang Ava a salué cette démarche citoyenne. Pour lui, ce type d'initiative constitue un levier important de promotion du bien-être des populations, de valorisation du patrimoine culturel et de renforcement de la cohésion sociale au sein du 2e Arrondissement.

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« La Mairie du Peuple » réaffirme ainsi son attachement aux projets portés par les habitants et qui favorisent l'épanouissement des communautés.

Prenant la parole, Eddy Meyo, président du comité d'organisation, a dévoilé les grandes lignes de cette 2e Journée culturelle. Elle se tiendra le dimanche 17 août prochain au rond-point de Nkembo, au niveau de la ruelle du marché.

Selon lui, cette manifestation vise deux objectifs majeurs : renforcer les actions de solidarité et d'entraide au sein des quartiers, tout en mettant en lumière les richesses culturelles locales.

Pour atteindre ces objectifs, le comité a sollicité l'accompagnement de la Mairie du 2ème Arrondissement, notamment sur les volets logistique, sécuritaire et communicationnel.

En réponse, le Maire Richard Obiang Ava a assuré ses hôtes de l'attention particulière que la municipalité accorde aux projets de développement local. Il a réitéré la disponibilité de ses services pour travailler en étroite collaboration avec la Plateforme engagée pour le 2ème arrondissement afin de garantir le succès de l'événement au bénéfice des populations.

Rendez-vous est donc pris le 17 août à Nkembo pour célébrer la culture, la solidarité et le vivre-ensemble dans le 2e Arrondissement.