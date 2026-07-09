Togo: Attention à la dengue

9 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Grand-Lomé fait face à une hausse des cas de dengue depuis le début de l'année, une situation que le ministère de la Santé juge préoccupante.

La dengue est une maladie virale transmise par la piqûre de moustiques, dont la prolifération est favorisée par la saison des pluies. Ces moustiques piquent surtout le matin et en fin de journée. La maladie ne se transmet pas d'une personne à une autre.

Face à la recrudescence des cas, les autorités ont renforcé la surveillance épidémiologique pour détecter les cas plus tôt, rendu gratuite la prise en charge des patients et multiplié les campagnes de sensibilisation.

Les symptômes ressemblent à ceux du paludisme : forte fièvre, fatigue intense, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, nausées, vomissements, parfois des éruptions cutanées et des saignements.

Pour se protéger, le ministère recommande de dormir sous moustiquaire imprégnée, de porter des vêtements couvrants et d'utiliser des répulsifs si besoin. Il insiste aussi sur la destruction des gîtes larvaires et l'assainissement des abords des habitations, essentiels pour freiner la propagation du moustique.

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