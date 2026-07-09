Togo: Café-cacao - Une opération de solidarité pour relancer les plantations sinistrées

9 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Comité de Coordination pour les Filières Café-Cacao (CCFCC) accompagne l'ONG Avenir de l'Environnement (ADE) dans la distribution gracieuse de plants de caféiers et de cacaoyers, au profit des producteurs victimes des feux de végétation.

L'opération, lancée début juin, bénéficie à près de 600 producteurs.

Le CCFCC entend renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, tout en restaurant le potentiel des plantations sinistrées et en promouvant des vergers plus durables.

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