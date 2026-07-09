Togo: Plus de corruption au niveau communal

9 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement muscle sa lutte contre la corruption dans les administrations publiques. Objectif : l'affichage obligatoire des tarifs des services dans les communes, pour que chaque contribuable paie le juste prix, sans dessous-de-table.

À Lomé, la commune de Golfe 5 montre la voie. Dans ses quatre centres d'état civil, un tableau affiche désormais taxes d'expédition, d'enregistrement et de légalisation des actes administratifs et d'état civil. Un numéro vert, le 8655, accompagne le dispositif pour permettre aux usagers de signaler tout frais indûment perçu.

Résultat : des prix fixes, sans marge de négociation. La légalisation du certificat d'origine des produits d'exportation coûte 25 000 francs. La célébration d'un mariage hors mairie avec livret, 75 000 francs. Ni plus, ni moins.

« On est là pour servir et non pour se servir, alors nous sommes tenus de le faire dans la transparence, la sérénité et la célérité », a expliqué Kossi Aboka, le maire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.