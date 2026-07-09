Togo: Plus de corruption au niveau communal

Le gouvernement muscle sa lutte contre la corruption dans les administrations publiques. Objectif : l'affichage obligatoire des tarifs des services dans les communes, pour que chaque contribuable paie le juste prix, sans dessous-de-table.

À Lomé, la commune de Golfe 5 montre la voie. Dans ses quatre centres d'état civil, un tableau affiche désormais taxes d'expédition, d'enregistrement et de légalisation des actes administratifs et d'état civil. Un numéro vert, le 8655, accompagne le dispositif pour permettre aux usagers de signaler tout frais indûment perçu.

Résultat : des prix fixes, sans marge de négociation. La légalisation du certificat d'origine des produits d'exportation coûte 25 000 francs. La célébration d'un mariage hors mairie avec livret, 75 000 francs. Ni plus, ni moins.

« On est là pour servir et non pour se servir, alors nous sommes tenus de le faire dans la transparence, la sérénité et la célérité », a expliqué Kossi Aboka, le maire.