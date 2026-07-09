Tunisie: Santé numérique - L'hôpital Mongi Slim de La Marsa accélère l'intégration de l'identifiant unique

L'Hôpital Universitaire Mongi Slim de La Marsa poursuit la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour finaliser le projet d'intégration et d'association de l'Identifiant Santé National (INS) au sein de ses systèmes d'information internes.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'établissement en faveur de la stratégie nationale de numérisation et de gouvernance du secteur de la santé. L'objectif est de simplifier les services, de les rapprocher des citoyens et d'améliorer la qualité de la prise en charge au sein des structures sanitaires.

Unification de l'identité médicale et sécurité des données

Ce projet vise à attribuer et à lier de manière précise et automatisée l'Identifiant Santé National aux dossiers médicaux et administratifs des patients. Cela permettra de garantir l'unification de l'identité du patient au sein du système de santé, de renforcer la sécurité et la qualité des données médicales, et de faciliter leur échange sécurisé entre les différents services et établissements de santé.

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À travers ce projet, l'hôpital réaffirme sa contribution active à la réussite de ce programme national et son soutien au processus de transition numérique, afin d'offrir des services de santé plus efficaces et d'optimiser le parcours de soins du patient.

Modernisation globale de l'établissement

Il convient de rappeler que l'hôpital Mongi Slim de La Marsa a récemment connu d'importantes avancées. L'établissement a notamment lancé la plateforme nationale de déclaration des naissances, qui permet l'attribution automatique de l'identifiant santé au nouveau-né dès sa naissance. De plus, le service des urgences a été agrandi pour intégrer 7 nouvelles unités médicales afin de garantir des interventions plus rapides.

Pour rappel, l'Identifiant Santé National est un numéro de santé unique attribué à chaque citoyen pour toute la durée de sa vie. Il facilite le suivi de son parcours médical au sein des différentes structures de santé publiques, avec pour ambition d'offrir un service de santé de proximité, des procédures simplifiées ainsi qu'un service public hospitalier plus efficace et transparent.