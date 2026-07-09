Tunisie: Fruits - Les exportations tunisiennes ont rapporté 88 millions de dinars

Les exportations de fruits tunisiens ont atteint, depuis le début de l'année et jusqu'au 8 juillet 2026, près de 18 873 tonnes pour une valeur totale de 88,07 millions de dinars, contre 15 738 tonnes d'une valeur de 76,67 millions de dinars durant la même période de 2025. Les quantités exportées ont ainsi progressé de 20 %, tandis que la valeur des exportations a augmenté de 15 %.

Dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le sous-directeur chargé du développement des exportations au Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), Tarek Tira, a indiqué que les fruits tunisiens ont été exportés vers 27 marchés internationaux, contre 21 marchés à la même période de la campagne précédente. Selon lui, cette évolution reflète le renforcement de la présence des produits tunisiens sur les marchés mondiaux.

Le responsable a attribué cette progression aux efforts déployés par le Groupement pour conquérir de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment à travers des missions de prospection et une participation régulière à des salons et manifestations internationales. Ces actions permettent aux exportateurs tunisiens de nouer des partenariats commerciaux et de promouvoir des fruits appréciés pour leur qualité et leur goût sur les marchés étrangers.

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La Libye demeure le premier marché

S'agissant des destinations, la Libye conserve sa place de premier importateur de fruits tunisiens, en absorbant plus de 73 % des exportations totales. Les volumes expédiés vers ce marché ont atteint 13 877 tonnes au 8 juillet 2026, contre 12 238 tonnes un an plus tôt, soit une hausse de 13 %.

Les exportations vers les marchés européens se sont, quant à elles, élevées à 3 552 tonnes, pour une valeur avoisinant 13,3 millions de dinars, contre 1 919 tonnes d'une valeur de 4,58 millions de dinars durant la même période de 2025.

La France s'est imposée comme le premier débouché européen avec près de 2 075 tonnes, représentant environ 11 % des exportations totales de fruits tunisiens. Elle est suivie par l'Italie avec 1 034 tonnes, tandis que les autres marchés européens ont absorbé près de 434 tonnes.

En revanche, les exportations vers les pays du Golfe ont reculé de 10 %, totalisant 1 058 tonnes contre 1 185 tonnes à la même période de l'année précédente.

La pastèque en tête des exportations

Par variété, la pastèque arrive en tête avec 53 % des exportations de fruits d'été, suivie de la pêche (24,3 %), de l'abricot (10,5 %) et de la myrtille (4 %).

Tarek Tira a souligné que la myrtille figure parmi les produits les plus prometteurs à l'export. Depuis le début de l'année, 751 tonnes ont été exportées vers 20 destinations, générant 21,9 millions de dinars de recettes. Les principaux marchés sont les Émirats arabes unis, l'Inde et l'Espagne.

Le responsable a enfin indiqué que les opérations d'exportation se poursuivent à un rythme soutenu et que les volumes exportés devraient dépasser 40 000 tonnes d'ici la fin de l'année 2026.