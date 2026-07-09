Tunisie: Banque mondiale 2027 - Où se situe le pays dans la nouvelle carte mondiale des revenus ?

La Banque mondiale a publié sa nouvelle classification des revenus par pays pour l'exercice budgétaire 2027, couvrant la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Selon cette nouvelle édition, la Tunisie demeure classée parmi les économies à revenu intermédiaire inférieur (lower-middle-income economies), une catégorie définie selon le revenu national brut (RNB) par habitant.

Cette publication annuelle constitue une référence internationale pour mesurer l'évolution des niveaux de revenus des économies et suivre les trajectoires économiques des pays à travers le monde.

Qu'est-ce que la classification des revenus de la Banque mondiale ?

Chaque année, la Banque mondiale répartit les économies du monde en quatre groupes de revenus :

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Pays à faible revenu : RNB par habitant inférieur ou égal à 1 175 dollars ;

Pays à revenu intermédiaire inférieur : entre 1 176 et 4 635 dollars ;

Pays à revenu intermédiaire supérieur : entre 4 636 et 14 375 dollars ;

Pays à revenu élevé : plus de 14 375 dollars.

Ces seuils sont établis à partir du RNB par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale, en prenant comme référence les données de l'année 2025.

La classification est actualisée chaque année afin de tenir compte notamment de l'évolution des revenus nationaux, de la croissance économique, des changements dans les statistiques nationales et des variations des taux de change.

Pourquoi cette classification est-elle importante ?

Au-delà d'un simple classement statistique, cette catégorisation joue un rôle dans l'analyse économique internationale. Elle permet aux institutions, aux chercheurs et aux gouvernements de comparer les trajectoires économiques des pays.

Elle peut également avoir des implications en matière d'accès à certains mécanismes de financement du développement et d'aide internationale, puisque plusieurs dispositifs tiennent compte du niveau de revenu des économies concernées.

Toutefois, la Banque mondiale rappelle que cette classification repose sur un seul indicateur : le RNB par habitant. Elle ne constitue donc pas une évaluation globale du développement d'un pays et ne reflète pas directement des facteurs comme les inégalités, la qualité des services publics, le niveau d'éducation ou les conditions sociales.

La Tunisie maintenue dans la catégorie intermédiaire inférieure

Dans cette nouvelle édition, la Tunisie reste classée dans le groupe des économies à revenu intermédiaire inférieur. Ce classement signifie que son RNB par habitant se situe dans la fourchette comprise entre 1 176 et 4 635 dollars selon les critères appliqués par la Banque mondiale pour l'exercice 2027.

La Tunisie ne connaît donc ni changement positif de catégorie vers le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur, ni déclassement vers la catégorie des pays à faible revenu. Elle conserve ainsi la même position que plusieurs économies africaines et internationales appartenant à cette tranche de revenus

Aucun pays rétrogradé dans cette nouvelle édition

À l'échelle mondiale, la nouvelle classification met en évidence plusieurs évolutions. La Banque mondiale indique que six économies ont progressé vers une catégorie de revenus supérieure, tandis qu'aucun pays évalué n'a été rétrogradé cette année.

Parmi les évolutions enregistrées figurent notamment le passage du Togo de la catégorie des pays à faible revenu à celle des pays à revenu intermédiaire inférieur. La Banque mondiale explique que cette évolution est notamment liée à une révision des données démographiques après le recensement de 2022, qui a entraîné une hausse mécanique du revenu par habitant.

D'autres pays ont également franchi un seuil supérieur, comme la Jordanie, le Vietnam, les Philippines, le Sri Lanka et la Micronésie.

La Banque mondiale souligne que la carte mondiale des revenus a profondément évolué depuis plusieurs décennies. Depuis 1987, la part des économies classées comme pays à faible revenu est passée de 30 % à 11 % au niveau mondial, même si les trajectoires restent différentes selon les régions et les pays.

Pour la Tunisie, le maintien dans la catégorie du revenu intermédiaire inférieur traduit une situation où le pays reste dans un groupe d'économies en développement ayant déjà dépassé le seuil du faible revenu, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau correspondant aux économies à revenu intermédiaire supérieur.