Sénégal: Edition - Le Carré Culturel franchit un pas pour faire rayonner la création littéraire sénégalaise

Espace polyvalent, « Le Carré Culturel » a franchi aujourd'hui une nouvelle étape historique de son développement, notamment dans le cadre de l'édition. Grâce à un partenariat de distribution stratégique signé en France, l'ensemble de son catalogue devient accessible aux lecteurs, libraires et passionnés de littérature de l'autre côté de l'océan.

« Les mots n'ont pas de frontières, la littérature africaine non plus. C'est avec une immense fierté que la maison d'édition du Carré Culturel franchit aujourd'hui une nouvelle étape historique de son développement. Désormais, la richesse, la diversité et la puissance de nos voix éditées à Dakar s'invitent en France », lit-on dans une note qui nous est parvenue.

Grâce à un tout nouveau partenariat de distribution stratégique, souligne la même source, l'ensemble de leur catalogue devient accessible aux lecteurs, libraires et passionnés de littérature de l'autre côté de l'océan. Ainsi, grâce à ce partenariat, il y aura une disponibilité immédiate de leurs ouvrages qui seront désormais commandables et disponibles dans la librairie panafricaine Tamery.

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Pour cette librairie, « le meilleur de Dakar à portée de main ». Car il y aura plus besoin d'attendre ou de voyager pour découvrir leurs auteurs, leurs essais, leurs romans et leurs beaux livres. C'est également un pont culturel renforcé. Il s'agit là d'une « opportunité unique » de faire rayonner la création littéraire sénégalaise et africaine à l'échelle internationale.

« Depuis Dakar, nous continuons de bâtir un espace d'expression exigeant et audacieux. Ce partenariat est le reflet de notre ambition : offrir à nos auteurs la visibilité mondiale qu'ils méritent et partager nos histoires avec le plus grand nombre », affirme le texte.