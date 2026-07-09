Sénégal: Edition - Le Carré Culturel franchit un pas pour faire rayonner la création littéraire sénégalaise

9 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Espace polyvalent, « Le Carré Culturel » a franchi aujourd'hui une nouvelle étape historique de son développement, notamment dans le cadre de l'édition. Grâce à un partenariat de distribution stratégique signé en France, l'ensemble de son catalogue devient accessible aux lecteurs, libraires et passionnés de littérature de l'autre côté de l'océan.

« Les mots n'ont pas de frontières, la littérature africaine non plus. C'est avec une immense fierté que la maison d'édition du Carré Culturel franchit aujourd'hui une nouvelle étape historique de son développement. Désormais, la richesse, la diversité et la puissance de nos voix éditées à Dakar s'invitent en France », lit-on dans une note qui nous est parvenue.

Grâce à un tout nouveau partenariat de distribution stratégique, souligne la même source, l'ensemble de leur catalogue devient accessible aux lecteurs, libraires et passionnés de littérature de l'autre côté de l'océan. Ainsi, grâce à ce partenariat, il y aura une disponibilité immédiate de leurs ouvrages qui seront désormais commandables et disponibles dans la librairie panafricaine Tamery.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour cette librairie, « le meilleur de Dakar à portée de main ». Car il y aura plus besoin d'attendre ou de voyager pour découvrir leurs auteurs, leurs essais, leurs romans et leurs beaux livres. C'est également un pont culturel renforcé. Il s'agit là d'une « opportunité unique » de faire rayonner la création littéraire sénégalaise et africaine à l'échelle internationale.

« Depuis Dakar, nous continuons de bâtir un espace d'expression exigeant et audacieux. Ce partenariat est le reflet de notre ambition : offrir à nos auteurs la visibilité mondiale qu'ils méritent et partager nos histoires avec le plus grand nombre », affirme le texte.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.