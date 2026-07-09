Sénégal: Lauréat du Prix des N.U. pour la population 2026 - Pr. Serigne Magueye Gueye, le chirurgien qui répare les femmes

Chirurgien en obstétrique, le Professeur Serigne Magueye Gueye, lauréat du Prix des Nations Unies pour la population 2026, est connu à travers le pays pour le rôle majeur qu'il joue depuis des dizaines d'années dans le traitement de la fistule obstétrique. Mais aussi, son engagement pour faciliter l'accès aux soins aux personnes démunies, notamment dans la banlieue dakaroise.

La 41e édition du Prix des Nations Unies pour la population a récompensé le mercredi 8 juillet 2026 le Professeur Serigne Magueye Gueye, chirurgien en obstétrique du Sénégal, dans la catégorie individuelle.

Enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPOS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Professeur Serigne Magueye Gueye consacre sa carrière depuis plusieurs dizaines d'années à aider les femmes à guérir de la fistule obstétricale. Il s'agit d'une lésion dramatique qui survient lors de l'accouchement et peut engendrer incontinence, isolement et ostracisme pour celles qui en sont victimes.

Outre sa propre pratique de la médecine pour traiter les patientes, il a formé des chirurgiens et chirurgiennes de plus de 45 pays d'Afrique subsaharienne et a ainsi contribué à étendre l'accès à des soins révolutionnaires pour les femmes de la région.

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« Son engagement dépasse largement le bloc opératoire. Pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé, le Professeur Gueye a transformé sa propre maison en un centre de santé, fondant le centre de santé Aristide Mensah à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar », lit-on dans le communiqué des Nations Unies publié à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix.

Avec un « excellent » parcours scientifique, un engagement « remarquable » au service de la santé et du développement, le Pr Gueye compte également parmi les premiers cliniciens à avoir soutenu le traitement de la fistule en Afrique de l'Ouest.

Ainsi, il sensibilise sur cette lésion presque totalement évitable et traitable grâce à un accès rapide aux soins de santé maternelle de qualité. Dans le cadre de son travail en tant que chirurgien, enseignant et militant, il a contribué à restaurer la santé et la dignité d'un grand nombre de femmes.

Il convient de noter que chaque année, le Comité d'attribution du prix des Nations Unies pour la population distingue une personne et/ou une institution pour leurs contributions remarquables en faveur de problématiques et de solutions en matière de population et de santé reproductive.

Le Prix a été créé par l'Assemblée générale en 1981, par le biais de la résolution 36/201, et a été remis pour la première fois en 1983. Cette année marque le 41e anniversaire du Prix. Il s'accompagne d'une médaille d'or, d'un diplôme et d'une récompense pécuniaire.