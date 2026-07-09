Sénégal: Lutte contre le tabagisme à Saint-Louis - Alerte sur la montée des nouveaux produits de la cigarette chez les jeunes

Réunis, mardi 7 juillet, à Saint-Louis, les responsables du Programme national de lutte contre le tabac ont partagé les résultats de la dernière enquête nationale sur le tabagisme des adultes. Si la consommation du tabac classique affiche une tendance à la baisse, les autorités s'inquiètent de l'essor des nouveaux produits du tabac particulièrement prisés par les jeunes.

Le Programme national de lutte contre le tabac (Pnlt), en collaboration avec la région médicale de Saint-Louis, a organisé, mardi 7 juillet, une rencontre d'information destinée aux professionnels des médias afin de présenter les résultats de la dernière enquête nationale sur le tabagisme des adultes au Sénégal. L'objectif est de mieux faire connaître les nouvelles tendances de consommation et de renforcer le rôle de la presse dans la sensibilisation des populations.

Selon le coordonnateur du Pnlt, le Dr Oumar Ba, cette enquête, réalisée avec l'appui de partenaires techniques et financiers, fournit des données essentielles pour orienter les politiques publiques de lutte contre le tabac. « Les résultats donnent beaucoup d'informations sur la problématique du tabagisme au Sénégal. Il était important de les partager à Saint-Louis, une région frontalière où de nombreux flux peuvent favoriser la circulation de produits du tabac », a-t-il expliqué.

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Si l'étude révèle une évolution encourageante avec une baisse de la consommation du tabac traditionnel, elle met cependant en évidence un phénomène préoccupant : l'apparition de nouveaux produits du tabac qui séduisent de plus en plus les adolescents et les jeunes adultes. Pour le Dr Oumar Ba, cette nouvelle forme de consommation constitue un véritable défi sanitaire.

« Nous avons partagé notre inquiétude face aux produits du tabac émergent, extrêmement prisés par les enfants. Ils soulèvent des préoccupations en matière de santé publique, mais aussi de réglementation, car ils restent largement méconnus des populations, des enseignants... », a-t-il souligné.

Le Dr Ba a insisté sur les dangers du tabagisme passif dont les effets sur la santé demeurent importants malgré une perception souvent banalisée. Selon lui, la presse constitue un partenaire incontournable dans la diffusion des messages de prévention afin d'alerter les citoyens sur les risques liés à ces nouveaux produits.

Le directeur régional adjoint de la Santé de Saint-Louis, le Dr Habiboulaye Sall, a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans un programme plus large initié par le gouverneur de la région. Après les journalistes, les forces de défense et de sécurité, les responsables des établissements recevant du public ainsi que les acteurs du transport seront sensibilisés.

« Nous voulons informer les différents acteurs sur les risques liés à l'usage du tabac tout en mettant l'accent sur les spécificités de la région de Saint-Louis », a-t-il indiqué. Selon lui, la situation géographique de Saint-Louis, région frontalière et carrefour touristique, expose davantage les populations à la circulation de produits issus de la contrebande ou de la contrefaçon.